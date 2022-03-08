Не только Шойгу: кто в России готовит переворот против Путина

На роль "спасителя" мира и России есть сразу несколько кандидатур

Полномасштабная война против Украины, несмотря на бравадные заявления российских властей, пошла явно не по плану. Армия РФ имеет серьезные потери — по данным украинского Генштаба это свыше 12 тысяч убитых, свыше полсотни самолетов, еще больше вертолетов, более 300 танков и другой техники. Все это наложилось на резкое ухудшение жизни самих россиян — рубль пробил историческое дно, вылететь заграницу практически нереально, известные бренды уходят из российского рынка, что приводит в росту цен на 35-50% всего за две недели.

В сложившейся ситуации президент РФ Владимир Путин заметно нервничает, спрятался от окружающих, и, по информации источников, уже подумывает, на кого свалить провал той самой "спецоперации".

Одним из "виновных", по информации нашего источника в Минобороны России, может стать руководитель этого ведомства Сергей Шойгу. Любопытно, что Шойгу едва ли не самый медийный и приближенный к Путину член российской верхушки. До войны его даже называли вероятным преемником Путина в кресле президента, однако сейчас, по данным нашего собеседника, именно министр обороны может быть "назначен" ответственным за провал военной кампании и в лучшем случае помещен в тюрьму за хищения и коррупцию. Благо, таких явлений в российской армии более чем достаточно.

В связи с этим Шойгу может готовить убийство Путина или попросту его отстранение от власти, что подтверждает другой наш высокопоставленный собеседник в ФСБ РФ.

"Недавно наши спецы донесли, что может готовиться покушение на Путина, и главный подозреваемый – министр обороны", — уточняет собеседник. В качестве подтверждения возможного сценария может свидетельствовать тот факт, что Шойгу — один из немногих, кто сейчас имеет доступ к персоне Владимира Путина. Он, по информации СМИ, находится в некоем бункере на Урале.

Однако, как оказывается, желающих убрать Путина в российской верхушке есть минимум несколько. По словам источников издания, в их число входит глава Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин и глава Чечни Рамзан Кадыров. Фамилия последнего для многих может оказаться сюрпризом, но не стоит забывать, что Чеченская республика — один из самых дотационных регионов РФ. Из-за наложенных международных санкций российский бюджет может серьезно сократиться, а это значит и урезание средств на содержание Чечни.

У Нарышкина же есть свой мотив — именно СВР занималось разгоном фейков о якобы создании в Украине ядерной бомбы. Естественно, никто в мире в это не поверил. Сейчас ему поручено разгонять выдуманную историю о тайных биолабораториях на территории Украины. А во время пресловутого заседания Совбеза РФ по признанию так называемых "ДНР" и "ЛНР" Путин и вовсе публично выставил Нарышкина на посмешище.

В целом, ситуация в правящих кругах РФ шаткая — есть некоторое количество тех, кто предлагает закончить войну на минимально приемлемых условиях и попробовать договориться с Западом о постепенном снятии санкций. Также есть небольшое количество тех, кто изначально предлагал отказаться от этой авантюры. Недовольны и представители крупного бизнеса — как минимум Роман Абрамович и Олег Дерипаска в первые же дни войны говорили о необходимости достижения мира. И с каждым днем (с вступлением в силу новых ограничений) количество таких недовольных растет.