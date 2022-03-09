На росТВ военный заикнулся о потерях, ему заткнули рот: видео

В рф не признают потери в Украине на любом уровне.

В среду, 9 марта, на 14-й день полномасштабного вторжения рф в Украину блогер и журналист Денис Казанский обратил внимание на нелепое поведение пропагандистов на российском ТВ.

Соответствующее видео Казанский опубликовал на своем telegram-канале.

Денис поделился кадрами с телеканала "Звезда", на котором российский военный заявил о погибших россиянах в Украине. Военный хотел, чтобы зал почтил память погибших оккупантов минутой молчания, однако ведущий грубо перебил его и заявил, что российские солдаты не гибнут в Украине, а "давят фашистскую гадину".

"Абсолютно конче*ые м*ази и мракобесы, в которых не осталось ничего человеческого", — прокомментировал поведение россиян на ТВ Казанский.

Ранее сообщалось, что на шоу пропагандиста Владимира Соловьева один из гостей заявил о неудачах российской армии в Украине.

Напомним, 9 марта российские захватчики цинично бомбили Мариуполь, сбросив бомбы на детскую больницу и роддом. Президент Украины Владимир Зеленский жестко призвал страны Запада закрыть небо над Украиной, а не молча наблюдать за террором рф.