У путина объяснили, кого не считают русскими: соцсети в недоумении

По мнению пескова, те жители рф, которые стыдятся, что они русские, не могут ими считаться по определению

Пресс-секретарь президента рф владимира путина дмитрий песков рассказал, кого российская власть не считает русским. По его мнению, все люди из россии, которые стыдятся этого и высказываются против войны россии с Украиной, не могут считаться русскими.

"Настоящему русскому не стыдно, что он русский — а если ему стыдно, то он не русский и не с нами", — заявил песков.

Отметим, что высказывание пескова повергло пользователей сети в шок. Под сообщениями со словами пескова в различных телеграм-каналах возмущенные комментарии появляются сотнями. Пользователи сети, в том числе и из россии, назвали пескова идиотом и отметили, что и сами бы не хотели принадлежать к нации военных преступников.

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"И не особо хочется быть вместе с мразью и военными преступниками", "Мне не стыдно, что я русcкая, но мне стыдно, что те, кто за войну, русские", "И эти люди что-то говорят про то, что в Украине нацисты? Вау", "Мне стыдно что мы до сих пор не отп***или всю эту шайку, называющую себя властью", — пишут в комментариях.

Напомним, что 11 марта у путина снова высказались насчет встречи с Зеленским.