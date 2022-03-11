"Нам не нужна эта война": российский пилот сделал смелое заявление о преступлениях путинской власти (видео)

Он назвал войну россии с Украиной преступлением.

Командир самолёта российской авиакомпании "Победа" перед началом рейса в традиционном обращении к пассажирам заявил, что он против войны россии с Украиной и призвал граждан сделать все, чтобы ее остановить.

Видео появилось в соцсетях в пятницу, 11 марта, и стало вирусным.

"А также хочу добавить лично от себя по поводу сегодняшней политической ситуации. Я считаю, что война с Украиной — это преступление. И я думаю, что любой здравомыслящий гражданин меня в этом поддержит. И сделает все возможное, чтобы это остановить. Желательно прямо сейчас. Нам не нужна эта война", — обратился к пассажирам борта пилот авиакомпании "Победа".

Стоит отметить, что слова пилота были восприняты овациями.

Напомним, что белорусские солдаты, которых Кремль пытается заставить воевать на их стороне, не понимают, зачем им война с Украиной и против участия Беларуси в этом. Более того, военное руководство боится объявлять приказ о войне против Украины.

Ранее "Телеграф" сообщал, что российская авиация, как и сообщал министр обороны Украины Алексей Резников, атаковала населенный пункт в Беларуси из территории Украины в качестве провокации, цель которой — втянуть Вооруженные Силы Республики Беларусь в войну с Украиной.