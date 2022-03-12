Укр

У путина уже намекают на новые переговоры с США: подробности

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
Дата публикации
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россия может возобновить диалог с США по безопасности Новость обновлена 12 марта 2022, 12:27
россия может возобновить диалог с США по безопасности

В российском мид готовы возобновить переговоры с руководством Америки

На семнадцатый день войны с Украиной российская федерация, осознавая свое критическое положение, может приступить к переговорам с американской стороной и обсудить некоторые вопросы, касающиеся гарантий безопасности.

Указанную информацию обнародовал заместитель министра иностранных дел россии Сергей Рябков, пишут российские СМИ.

Кроме этого чиновник заявил, что возобновление переговоров может произойти при условии того, что руководство американской стороны готово к такому диалогу.

В то же время Рябков подчеркнул, что не стал бы говорить, что предложения российской федерации по гарантиям безопасности полностью остаются в силе. Он также отметил, что "ситуация изменилась".

Ранее "Телеграф" сообщал, что в рамках нового мощного пакета санкций против страны-агрессора президент Америки Джо Байден призвал к прекращению любых торговых отношений с россией, а Еврокомиссия, в свою очередь, занята подготовкой очередных ограничений для России.

Теги:
#Украина #Россия #Война #Перемовини
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