Российский олигарх после потери супердорогой яхты резко воззвал к миру в Украине
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Потеря яхты за 530 миллионов евро заставила бизнесмена прокомментировать российско-украинскую войну
Известный российский олигарх Андрей Мельниченко, яхту которого недавно конфисковали в Италии, выступил против войны в Украине.
Об этом он высказался Reuters, сообщает "Телеграф".
Сибирский "король угля", как называют 50-летнего Мельниченко, сам россиянин, но родился в Беларуси, а его мать, — украинка.
"События в Украине действительно трагичны. Нам срочно нужен мир", — заявил он.
Однако в лучших традициях российской пропаганды бизнесмен также заговорил о "братских народах".
"Как русский по национальности, белорус по происхождению и украинец по крови, я испытываю огромную боль и неверие, наблюдая, как воюют и умирают братские народы", — цитирует его Reuters.
По его словам, в результате войны пострадает сельское хозяйство и продовольствие, так, уже выросли цены на удобрения, что бьет по фермерам.
"Теперь это приведет к еще более высокой продовольственной инфляции в Европе и вероятной нехватке продовольствия в беднейших странах мира", — подытожил Мельниченко.
Напомним, что ранее в Италии из-за санкций Запада против россии конфисковали яхту Мельниченко стоимостью в 530 миллионов евро, — она мировой рекордсмен по размеру среди парусных суден.
Как сообщал "Телеграф", еще конфисковали яхты олигархов Усманова, Сечина, Тимченко, Мордашова, а Абрамович тем временем пытается спрятать свою 140-метровую яхту Solaris за пределами стран, которые ввели санкции.
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