"Не такой русский": Ходорковский в прямом эфире солгал насчет войны в Украине (видео)

Мирные украинцы гибнут, однако в россии по-прежнему уверяют — их армия не стреляет в гражданских

Экс-глава российской нефтекомпании "ЮКОС" Михаил Ходорковский, недавно призывавший своих сограждан протестовать против войны с Украиной, оскандалился после очередного эфира на телевидении. В прямом включении он заявил, что российские военные еще не имеют команды стрелять по мирным украинцам, а потому гражданские в стране не гибнут.

Отрывок выступления Ходорковского в Twitter опубликовал пользователь Andrii Drozda.

По словам россиянина, сейчас перед путинской армией есть только два варианта развития событий — они могут либо прекратить вторжение, либо бить по городам.

"Они выбирают бить по городам, потому что у них приказ от путина довести ситуацию до своей победы. Это логика войны, — пытается оправдать захватчиков Михаил Ходорковский, тут же добавляя: — Никто целенаправленно в жителей пока не стреляет, доля убитых гражданских на сегодняшний день пока что меньше, чем убитых военных".

Пользователи соцсети отмечают, что это интервью является весьма свежим, поэтому говорить что-то о непоинформированности российского "оппозиционера" не стоит. Многие высказали свое недовольство такой позицией.

Тем более, что еще 10 марта в Минобороны заявляли — убитых гражданских уже намного больше, чем погибших украинских военнослужащих. Это и не удивительно, ведь только в одном Мариуполе, по приблизительным оценкам, с жизнью распрощалось более 2,3 тысяч человек.

Также мы рассказывали, что в Буче при эвакуации погибло мирных жителей, среди которых были дети. Оккупанты просто открывали огонь на поражение. А в первые дни войны на Сумщине они и вовсе ударили из танка по автомобилю с молодой семьей. Погибшему ребенку не было и двух годиков.