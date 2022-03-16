Укр

Зеленский указал россиянам, куда на самом деле их ведет путин, и чем для них закончится война

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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путинский режим в россии не приведет ни к чему хорошему Новость обновлена 16 марта 2022, 03:02
путинский режим в россии не приведет ни к чему хорошему

Президент Украины призвал россиян действовать уже сейчас.

Кровавый диктатор и российский президент владимир путин, объявивший войну Украине, ведет свою страну и народ в бездну. А война для россиян закончится позором, нищетой и многолетней изоляцией.

Об этом в видеообращении в ночь на среду, 16 марта, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Почему России не выиграть войну против Украины?

"Граждане России! Каждый из вас, кто имеет доступ к правдивой информации, уже мог осознать, чем закончится эта война для вашей страны. Позором и бедностью. Многолетней изоляцией. Очень жестокой репрессивной системой, которая будет относиться к гражданам россии так же бесчеловечно, как к украинцам относились вы, оккупанты", — обратился Зеленский к россиянам.

Украинский лидер отметил, что сейчас именно от граждан россии зависит дальнейший ход событий, а российских чиновников Зеленский призвал выступить против войны, ведь в противном случае у них заберут все.

А представителей российской пропаганды президент Украины призвал уволиться.

"Если вы остаетесь работать на пропаганду, вы подвергаетесь значительно большему риску, чем если просто уйдете, просто увольтесь. Риск санкций и международного трибунала за пропаганду агрессивной войны за оправдание военных преступлений. Увольняйтесь. Несколько месяцев без работы для вас точно будут лучше, чем вся жизнь с международным преследованием", — резюмировал Зеленский.

Ранее "Телеграф" сообщал, что страны Большой семерки обнародовали планы по "перекрытию воздуха" режиму путина.

Теги:
#Украина #Россия #Путин #Война #Зеленский
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