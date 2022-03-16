Укр

"Аська" возвращается: в россии планируют вернуться к устаревшему мессенджеру

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
Дата публикации
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Автор
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Разработчики планируют вернуть "аську" Новость обновлена 16 марта 2022, 10:17
Разработчики планируют вернуть "аську"

российская федерация вспомнила о "легендарной" ICQ

Мессенджер ICQ (аська), принадлежащий российскому интернет-холдингу VK Group, к лету 2022 года вернется к жизни в новой версии. Разработчики затеяли его масштабный перезапуск.

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Информацию о перезапуске ходового в нулевых мессенджерах в среду, 16 марта, обнародовали российские СМИ.

Согласно данным близких к VK Group компаний, обсуждения возвращения к проекту ICQ начались еще в середине февраля 2021 года. Консультации на уровне топ-менеджмента проходили в течение двух дней, с 16 по 17 февраля, а после введения жестких пакетов санкций против российской федерации, а также приостановки работы зарубежных компаний, диалоги о перезапуске "аськи" дошли и до руководства страны.

Также отмечается, что холдинг VK Group планирует развернуть проект ICQ уже летом 2022 года.

Ранее "Телеграф" сообщал, что руководство российской федерации продолжает лишать своих жителей доступа к популярным социальным сетям и после блокировки Facebook, с 14 марта началось масштабное блокирование страниц россиян в "Инстаграм".

Теги:
#Россия #ВКонтакте #ICQ #Перезапуск #Проєкт
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