Депутаты разразились гневными тирадами в адрес Пироговой.

Депутат российского Новосибирска Хельга Пирогова пришла на сессию горсовета в венке из подсолнухов и синей вышиванке.

Об этом сообщает сибирский паблик Тайга.инфо в Facebook.

При этом вице-спикеры от ЕР и ЛДПР разразились громкими, оскорбительными и однотипными тирадами.

Почему россии не выиграть войну против Украины?

"При этом самим единороссам выдали новые маски с буквой Z и силуэтом медведя. Они в них и сидели. Свою пропагандистскую точку зрения они транслировали и пытались заткнуть независимых депутатов, а чужую точку зрения они привычно просто не допускают", — говорится в сообщении.

Депутат горсовета Новосибирска Хельга Пирогова

В комментария под фото пользователи поддержали Пирогову и оценили такой смелый поступок. Также отметили, что боязнь критики говорит только о слабости таковой власти.

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Напомним, как писал "Телеграф", на главном пропагандистском телеканале рф редакторша Марина Овсянникова ворвалась в прямой эфир с плакатом "Остановите войну. Не верьте пропаганде. Здесь вам врут". В искренность девушки поверили не все украинцы.

Позже стало известно, что за такой поступок девушку оштрафовали на 30 тысяч рублей.