Укр

В россии депутат пришла в горсовет в украинском образе (фото)

Автор
Татьяна Гулеватая Татьяна Гулеватая
Дата публикации
Читати українською
Автор
1765
Депутат российского Новосибирска Хельга Пирогова Новость обновлена 16 марта 2022, 10:39
Депутат российского Новосибирска Хельга Пирогова

Депутаты разразились гневными тирадами в адрес Пироговой.

Депутат российского Новосибирска Хельга Пирогова пришла на сессию горсовета в венке из подсолнухов и синей вышиванке.

Об этом сообщает сибирский паблик Тайга.инфо в Facebook.

При этом вице-спикеры от ЕР и ЛДПР разразились громкими, оскорбительными и однотипными тирадами.

Почему россии не выиграть войну против Украины?

"При этом самим единороссам выдали новые маски с буквой Z и силуэтом медведя. Они в них и сидели. Свою пропагандистскую точку зрения они транслировали и пытались заткнуть независимых депутатов, а чужую точку зрения они привычно просто не допускают", — говорится в сообщении.

Депутат горсовета Новосибирска Хельга Пирогова
Депутат горсовета Новосибирска Хельга Пирогова

В комментария под фото пользователи поддержали Пирогову и оценили такой смелый поступок. Также отметили, что боязнь критики говорит только о слабости таковой власти.

Напомним, как писал "Телеграф", на главном пропагандистском телеканале рф редакторша Марина Овсянникова ворвалась в прямой эфир с плакатом "Остановите войну. Не верьте пропаганде. Здесь вам врут". В искренность девушки поверили не все украинцы.

Позже стало известно, что за такой поступок девушку оштрафовали на 30 тысяч рублей.

Теги:
#Россия #Война
Одесситы недовольны попытками россиян прилететь к ним
Одесса
Два истребителя оккупантов сбиты в Одесской области: подробности
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Одесситы недовольны попытками россиян прилететь к ним
Два истребителя оккупантов сбиты в Одесской области: подробности
Дата публикации
Категория
Всю колонну нейтрализовали за считанные секунды
Отправили вслед за кораблем: ВСУ эффектно уничтожили колонну россиян на Киевщине (видео)
Дата публикации
Категория
Горит танк врага из россии
Ювелирная работа: на вокзале в Тростянце защитники уничтожили гаубичный дивизион оккупантов (видео)
Дата публикации
Категория
Украинские военные эффективно уничтожают врага вместе с техникой
Контрнаступление дает плоды: свежие карты боев в Украине на 16 марта
Дата публикации
Категория
Россияне бьют артиллерией по мирным многоэтажкам
Война – день 21: россия отгребает по всем направлениям, но продолжает с остервенением убивать украинцев