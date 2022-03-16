Собирают остатки? В россии начали считать иностранные лекарства

Аптеки россии ждет переучет зарубежных медицинских препаратов

Санкции против россии активно дают свои "плоды" — кризис в поставках комплектующих уже отправил крупного российского автопроизводителя "АвтоВАЗ" в отпуск, а отказ зарубежных фармакологических компаний предоставлять свою продукцию в российские аптеки "заставил" Минздрав рф пересчитывать свои запасы.

На Telegram‑канале Baza появилось фото запроса с требованием пересчитать в аптеках остатки медицинских изделий, которые были ввезены в рф из-за границы. Подведомственный Минздраву Росздравнадзор обратился к компаниям, занимающимся продажей зарубежных медицинских изделий, с просьбой посчитать остатки товара на складах.

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Согласно этому запросу, такие аптеки должны были до 14 марта составить Excel-таблицу, в которой была бы отражена "информацию о складских остатках медицинских изделий зарубежного производства", которые были ввезены для продажи в РФ. Отметим, что при этом сам запрос Росздравнадзора датирован 13 марта.

Пользователи сети не смогли пройти мимо и этой новости, начав предлагать россиянам "аналоги" лекарств в виде ромашки и подорожника. Также в сети начали шутить о невозможности россиян работать с Excel, ведь он у них заблокирован.

Как сообщалось ранее, россия продолжает сталкиваться с беспрецедентным экономическим давлением со стороны Запада после начала вторжения в Украину. К примеру, Америка, Япония и Великобритания объявили о введении новых жестких санкций против российской федерации.

По данным западных СМИ, дело уже дошло до того, что власти страны обратились к Китаю за экономической и оружейной помощью. Однако в самом Китае говорят, что ничего об этой просьбе россии не слышали.

Также США уже объявили путина военным преступником. Решение было принято единогласно — вариант "за" выбрали и республиканцы, и демократы Конгресса.