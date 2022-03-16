В Украине погиб сын заместителя губернатора одного из регионов россии

В россии уничтоженного оккупанта посмертно наградили медалью за отвагу

Украинские защитники, принадлежащие к рядам Вооруженных сил Украины, ликвидировали сына одного из вісокопоставленных российских чиновников.

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Указанную информацию, ссылаясь на российские СМИ, в собственном Telegram-канале обнародовал украинский журналист Денис Казанский.

Речь идет о 23-летнем заместителе командира разведывательной роты по военно-политической работе 137 полка 106 Тульской гвардейской парашютно-десантной дивизии Георгии Дудорове. Убитый россиянин оказался сыном заместителя губернатора Ненецкого автономного округа Александра Дудорова.

Согласно официальным сведениям, подтвердившим и источники в региональном правительстве, 6 марта 2022 года Георгий Дудоров ехал в колонне, которая попала под мощный обстрел бойцами Вооруженных сил Украины. После попадания артиллерийского снаряда украинских защитников, сын чиновника получил ранения, оказавшиеся несовместимыми с жизнью, и погиб.

Кроме того, известно, что сына заместителя губернатора посмертно наградили медалью за доблесть и отвагу.

"Интересно, заместитель губернатора Ненецкого автономного округа уже поблагодарил путина за мудрую политику? Приклеил ли на свой автомобиль букву Z ?", — саркастически подписал свою публикацию Казанский.

Георгий Дудоров

Ранее "Телеграф" сообщал, как бойцы ВСУ, неустанно защищающие украинские земли от захватчиков из российской федерации, ликвидировали командира 12-й отдельной гвардейской инженерной бригады — полковника россии Сергея Ивановича Порохню.