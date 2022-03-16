Укр

На Бали уже не так сказочно: жалобы россиянки на последствия войны против Украины вызвали бурную реакцию сети

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
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Автор
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Российская блогерка Кисс Кейт Новость обновлена 16 марта 2022, 23:23
Российская блогерка Кисс Кейт

Санкции Запада добрались до россиянки даже на острове в Индийском океане.

Известная российская блогерша Кисс Кейт (Катя Токарь) на фоне полномасштабного вторжения рф в Украину заявила, что ей стало сложно жить на Бали после падения курса рубля.

Об этом она рассказала на своей странице в TikTok, где на нее подписано 3,4 млн подписчиков.

В ролике, который она назвала "Как ситуация в мире отражается на туристах из России", девушка рассказала, что ей пришлось выселиться с виллы из-за падения курса рубля. Теперь она ищет другое жилье, однако владельцы недвижимости при заселении спрашивают ее про национальность. При этом блогерша боится признаться, что она россиянка.

"Наверное, в россии не так сильно ощущается рост цен, как для нас. За границей все стало дороже примерно в два раза", — рассказала блогерша.

В комментариях ей объяснили, что в рф сейчас наверняка хуже, чем на Бали.

Реакция сети на видео Кисс Кейт о сложностях на Бали
Реакция сети на видео Кисс Кейт о сложностях на Бали

Ранее сообщалось, что 16 марта в СМИ всплыли детали мирного плана Украины и рф. У Зеленского уже отреагировали на данную информацию. Кроме того, в среду украинская армия сбила как минимум 10 самолетов и вертолетов российских оккупантов.

Теги:
#Украина #Россия #Война с Россией
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