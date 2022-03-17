Укр

Без принтера и сканера: мировой лидер по печати приостановил поставки в россию

Автор
Татьяна Гулеватая Татьяна Гулеватая
Дата публикации
Читати українською
Автор
112
Корпорация Xerox Новость обновлена 17 марта 2022, 12:05
Корпорация Xerox

Зарубежные компании продолжают покидать российский рынок.

Из-за полномасштабного вторжения в Украину работать в россии или сотрудничать со страной и ее гражданами, поставлять туда свою продукцию и услуги отказались сотни компаний. Каждый день список только увеличивается.

Так, 17 марта стало известно, что компания Xerox приостановила поставки продукции в россию.

Почему россии не выиграть войну против Украины?

Об этом сообщает Мarketwatch со ссылкой на заявление главного финансового директора компании Ксавье Хейсса.

По его словам, компания отслеживает изменение ситуации в стране и осведомлена об угрозе потенциального изъятия активов российским правительством.

"Мы соблюдаем все применяемые правительственные санкции, продолжаем внимательно следить за событиями и корректируем ответные меры соответствующим образом", — заявили в компании.

Там надеются на "скорое восстановление мира".

Справка. Корпорация Xerox – американская корпорация, один из мировых лидеров в области технологий печати и управления документами и массового выпуска копировальных аппаратов.

Отметим, ранее сообщалось, что самолеты крупнейшего в россии грузового авиаперевозчика "Волга-Днепр" полностью остановили полеты.

Теги:
#Россия #Санкции #Война
Михаил Подоляк
Украина
Новая тактика россии: у Зеленского озвучили четыре цели врага
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Михаил Подоляк
Новая тактика россии: у Зеленского озвучили четыре цели врага
Дата публикации
Категория
Россиян призывают к общему восстанию
В России впервые публично объявили о планах свергнуть Путина
Дата публикации
Категория
Счет уничтоженной и захваченной техники уже давно пошел на тысячи
Российским танкам "срывает башню" и оккупанты позорно бегут: яркие фото с передовой
Дата публикации
Категория
Драмтеатр был поврежден авиационным снарядом
Бомбоубежище в драмтеатре Мариуполя выдержало удар: подробности от нардепа
Дата публикации
Категория
Мирные украинцы продолжают страдать из-за российского вторжения
Война — день 22: мир требует от россии прекратить войну, но города Украины продолжают подвергаться обстрелам