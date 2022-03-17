Без принтера и сканера: мировой лидер по печати приостановил поставки в россию

Зарубежные компании продолжают покидать российский рынок.

Из-за полномасштабного вторжения в Украину работать в россии или сотрудничать со страной и ее гражданами, поставлять туда свою продукцию и услуги отказались сотни компаний. Каждый день список только увеличивается.

Так, 17 марта стало известно, что компания Xerox приостановила поставки продукции в россию.

Почему россии не выиграть войну против Украины?

Об этом сообщает Мarketwatch со ссылкой на заявление главного финансового директора компании Ксавье Хейсса.

По его словам, компания отслеживает изменение ситуации в стране и осведомлена об угрозе потенциального изъятия активов российским правительством.

"Мы соблюдаем все применяемые правительственные санкции, продолжаем внимательно следить за событиями и корректируем ответные меры соответствующим образом", — заявили в компании.

Там надеются на "скорое восстановление мира".

Справка. Корпорация Xerox – американская корпорация, один из мировых лидеров в области технологий печати и управления документами и массового выпуска копировальных аппаратов.

Отметим, ранее сообщалось, что самолеты крупнейшего в россии грузового авиаперевозчика "Волга-Днепр" полностью остановили полеты.