Без принтера и сканера: мировой лидер по печати приостановил поставки в россию
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 112
Зарубежные компании продолжают покидать российский рынок.
Из-за полномасштабного вторжения в Украину работать в россии или сотрудничать со страной и ее гражданами, поставлять туда свою продукцию и услуги отказались сотни компаний. Каждый день список только увеличивается.
Так, 17 марта стало известно, что компания Xerox приостановила поставки продукции в россию.
Почему россии не выиграть войну против Украины?
Об этом сообщает Мarketwatch со ссылкой на заявление главного финансового директора компании Ксавье Хейсса.
По его словам, компания отслеживает изменение ситуации в стране и осведомлена об угрозе потенциального изъятия активов российским правительством.
"Мы соблюдаем все применяемые правительственные санкции, продолжаем внимательно следить за событиями и корректируем ответные меры соответствующим образом", — заявили в компании.
Там надеются на "скорое восстановление мира".
Справка. Корпорация Xerox – американская корпорация, один из мировых лидеров в области технологий печати и управления документами и массового выпуска копировальных аппаратов.
Отметим, ранее сообщалось, что самолеты крупнейшего в россии грузового авиаперевозчика "Волга-Днепр" полностью остановили полеты.
- Дата публикации
-
- Категория
-