Оккупанты надеются выжить благодаря украинским патронам: что придумали солдаты врага

Российские военные готовы нанести себе ранения, чтобы не воевать в Украине.

Российские военные не хотят дальше воевать с украинцами и ставят для себя единственную задачу – выжить.

Для этого они ищут "украинские патроны", чтобы прострелить себе ноги и попасть в госпиталь.

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Об этом свидетельствует новый перехваченный разговор российского оккупанта с матерью, который обнародовала Служба безопасности Украины.

"Я тебе по секрету скажу… мы хотели патронами 7.62, украинскими, короче, друг-другу ноги прострелить и вернуться в госпиталь в Буденовск…", — делится с матерью солдат РФ.

Русский солдат мечтает сбежать с поля боя, потому что потери в личном составе пугают. Остатки его бригады сейчас дислоцируются в Николаевской области. Они хотят зайти в город, однако уже стали небоеспособными.

"У нас 120 человек отправили назад из бригады в госпиталь с ранениями (…) еще примерно 320 человек раненых и 350 человек — "200-й" груз", — сказал россиянин.

Женщина рассказала сыну, что хочет сходить в военкомат и попросить, чтобы его вернули домой. В ответ военный рассказал, что его не вернут, а те кто отказались воевать уже получили восемь лет тюрьмы.

Отметим, з данными Генштаба ВСУ оккупационные войска продолжают нести потери. Личный состав противника деморализован, они дезертируют.

На 17 марта российская армия потеряла 14 тысяч солдат и офицеров. Также уничтожено более 400 танков и 1400 бронированных машин.