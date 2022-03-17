Укр

В Кремле признались в трусости путина

Автор
Василий Неплохой Василий Неплохой
Дата публикации
Читати українською
Автор
96
владимир путин не встречается с собственными солдатами Новость обновлена 17 марта 2022, 12:35
владимир путин не встречается с собственными солдатами

путин боится ехать в зону боевых действий в Украине

российский кровавый диктатор владимир путин боится ехать на войну в украину и встречаться с российскими солдатами, которых собственное командование бросило в Украине на произвол судьбы.

Проверенные новости о войне и не только ищите в нашем Telegram.

Об этом сообщил пресс-секретарь путина дмитрий песков.

По его словам, путин не планирует поездку в зону военных действий в Украине. Кроме того, российский кровавый диктатор боится встречи с собственными солдатами и не планирует посещать их в госпиталях.

Кроме того, российские оккупанты демонстрируют все большее желание достичь каких-либо договоренностей на переговорах. Очевидно, этому способствую колоссальные потери оккупантов в Украине. Так, Песков подтвердил, что контакты российских и украинских переговорщиков продолжатся сегодня, однако, по словам Пескова, к подписанию каких-либо договоренностей Украина пока не близка.

Отметим, что в последнее время все чаще звучат заявления российской стороны относительно возможности прямой встречи путина и зеленского. Недавно песков признал, что у путина думают над встречей с Зеленским. Такое же заявление сделал и глава российского МИД сергей лавров.

Кроме того, 16 марта в ОП заявили о подготовке документов для встречи путина и Зеленского.

Теги:
#Россия #Путин #Война #Владмир Путин
Михаил Подоляк
Украина
Новая тактика россии: у Зеленского озвучили четыре цели врага
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Михаил Подоляк
Новая тактика россии: у Зеленского озвучили четыре цели врага
Дата публикации
Категория
Счет уничтоженной и захваченной техники уже давно пошел на тысячи
Российским танкам "срывает башню" и оккупанты позорно бегут: яркие фото с передовой
Дата публикации
Категория
Владимир Зеленский
Зеленский обратился к Германии: "Страны за океаном оказались для нас ближе, чем вы"
Дата публикации
Категория
Драмтеатр был поврежден авиационным снарядом
Бомбоубежище в драмтеатре Мариуполя выдержало удар: подробности от нардепа
Дата публикации
Категория
Мирные украинцы продолжают страдать из-за российского вторжения
Война — день 22: мир требует от россии прекратить войну, но города Украины продолжают подвергаться обстрелам