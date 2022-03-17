В Кремле признались в трусости путина

путин боится ехать в зону боевых действий в Украине

российский кровавый диктатор владимир путин боится ехать на войну в украину и встречаться с российскими солдатами, которых собственное командование бросило в Украине на произвол судьбы.

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Об этом сообщил пресс-секретарь путина дмитрий песков.

По его словам, путин не планирует поездку в зону военных действий в Украине. Кроме того, российский кровавый диктатор боится встречи с собственными солдатами и не планирует посещать их в госпиталях.

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Кроме того, российские оккупанты демонстрируют все большее желание достичь каких-либо договоренностей на переговорах. Очевидно, этому способствую колоссальные потери оккупантов в Украине. Так, Песков подтвердил, что контакты российских и украинских переговорщиков продолжатся сегодня, однако, по словам Пескова, к подписанию каких-либо договоренностей Украина пока не близка.

Отметим, что в последнее время все чаще звучат заявления российской стороны относительно возможности прямой встречи путина и зеленского. Недавно песков признал, что у путина думают над встречей с Зеленским. Такое же заявление сделал и глава российского МИД сергей лавров.

Кроме того, 16 марта в ОП заявили о подготовке документов для встречи путина и Зеленского.