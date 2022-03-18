В россии уже грозят ракетным ударом по грузии
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Эксперт из МГИМО считает, что ракетный удар по Грузии никто и не заметит.
Российская власть решила угрожать не только Украине, Европейским странам и США, но и еще одной своей "соседке", которая и так уже пострадала от рф, — Грузии. Ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО Михаил Александров заявил, что россия имеет полное право нанести по стране ракетный удар, а точнее по расположенной на её территории американской биолаборатории.
Об этом сообщил Антон Геращенко на своем телеграм-канале.
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"Грузию надо прямо предупредить: мы требуем допуска наших инспекторов на эти объекты, и если они откажутся, то надо сказать, что мы просто уничтожим эти лаборатории, нанесём по ним удар" — заявил Александров.
Также россиянин отметил, что пока в Украине проводится "спецоперация", пара крылатых ракет по Грузии — "это будет такая мелочь, что никто в мире этого и не заметит". Ученый уверен, что американцы создают биолаборатории, направленные против России.
Как сообщалось ранее, 25 февраля премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили заявил, что его страна не будет поддерживать санкции против россии. А позже власти страны не дали разрешения на вылет своих добровольцев, которые выразили желание присоединиться к усилиям Украины по отражению вторжения оккупационных войск.
5 марта, как стало известно "Европейской правде", россия сняла санкции против Грузии, касающиеся поставок молочной продукции.
Также Грузия решила развивать торговлю с россией, пока путин убивает украинцев. На это жестко отреагировали в Верховной Раде.
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