В россии уже грозят ракетным ударом по грузии

Эксперт из МГИМО считает, что ракетный удар по Грузии никто и не заметит.

Российская власть решила угрожать не только Украине, Европейским странам и США, но и еще одной своей "соседке", которая и так уже пострадала от рф, — Грузии. Ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО Михаил Александров заявил, что россия имеет полное право нанести по стране ракетный удар, а точнее по расположенной на её территории американской биолаборатории.

Об этом сообщил Антон Геращенко на своем телеграм-канале.

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"Грузию надо прямо предупредить: мы требуем допуска наших инспекторов на эти объекты, и если они откажутся, то надо сказать, что мы просто уничтожим эти лаборатории, нанесём по ним удар" — заявил Александров.

Также россиянин отметил, что пока в Украине проводится "спецоперация", пара крылатых ракет по Грузии — "это будет такая мелочь, что никто в мире этого и не заметит". Ученый уверен, что американцы создают биолаборатории, направленные против России.

Как сообщалось ранее, 25 февраля премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили заявил, что его страна не будет поддерживать санкции против россии. А позже власти страны не дали разрешения на вылет своих добровольцев, которые выразили желание присоединиться к усилиям Украины по отражению вторжения оккупационных войск.

5 марта, как стало известно "Европейской правде", россия сняла санкции против Грузии, касающиеся поставок молочной продукции.

Также Грузия решила развивать торговлю с россией, пока путин убивает украинцев. На это жестко отреагировали в Верховной Раде.