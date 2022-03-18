Подоляк пообещал жителям россии "веселую дорогу в ад"

Пололяк пообещал россиянам расплату за нападение на Украину

После того как власти россии призвали жителей рф не беспокоиться по поводу отсутствия сахара в магазинах советник офиса президента Украины Михаил Подоляк в свою очередь заявил, что "сахарная" жизнь в россии только начинается и пообещал им "веселую дорогу в ад".

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Подоляк отметил, что скоро в россии появятся продуктовые талоны, а товары будут выдавать "не больше 100 грамм в одни руки".

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"Настоящая "сахарная" жизнь в россии только начинается. В классическом формате. Совсем скоро будет дефицит, талоны, магазинный мордобой, "больше 100 грамм в одни руки не давать" и красноречивые "бусы" на шее из рулонов туалетной бумаги. Короче, все то, что является обязательным элементом жизни в любом лагере. А иначе никак, если население (более 86%) готово жизнерадостно голосовать за массовые убийства граждан соседней страны и за полномасштабную войну с применением тяжёлой техники для разрушения мирных городов и гражданской инфраструктуры. После всегда начинается веселая дорога в ад", — написал он.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в россии беспрецедентно взлетели ставки по ипотек. Купить квартиру стоит уже втрое дороже. Кроме того, "несчастные" россияне жалуются, что из-за войны против Украины не могут улететь на отдых за границу.