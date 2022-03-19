Безумие катится по россии: новое видео с символом Z поразило сеть

На въездной стеле в Железноводск заменили букву "З" на "Z"

Россияне продолжают "сходить с ума" с буквой "Z", которую они считают символом "спецоперации". Во многих городах россии проводятся различные флешмобы: эту букву рисуют на автомобилях, на общественном транспорте, на билбордах и на футболках. Также к таким акциям привлекают даже детей. Однако на этом еще не все: в поддержку армии рф начали менять названия городов, а точнее буквы в них. Так Железноводск стал ЖелеZноводском.

Об этом в пятницу, 18 марта, сообщили в городской администрации города. Позже на просторах сети появилось видео с "открытия" новой буквы.

Почему россии не выиграть войну против Украины?

"Мы готовы встречать на курортной земле российских победителей после завершения боевого задания. Z — в первую очередь знак поддержки наших бойцов и символ солидарности нашего общества. И мы желеZно поддерживаем, ждём и верим в наших ребят", — рассказал глава Железноводска Евгений Бакулин.

В сети только высмеивают подобные российские акции, ведь они доходят до абсурда. Пользователи уже делают "ставки", какой город следующим поменяет букву, и станет ли Москва — МоскVой.

Напомним, что символ Z — российские оккупанты рисуют на военной технике с начала вторжения в Украину.