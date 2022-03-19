Укр

У путина осталось три варианта, смерть – не самый плохой – источник в ФСБ

Автор
Дмитрий Романов Дмитрий Романов
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владимир путин Новость обновлена 19 марта 2022, 21:20
владимир путин

Варианты убийства или свержения путина "очень рабочие"

В войне против Украины у президента россии владимира путина осталось только три варианта. Один из них – арест, который, по разным причинам, может быть хуже даже его физической смерти.

Об этом "Телеграфу" рассказал полковник ФСБ, выступающий против войны с Украиной.

"Наши аналитики сейчас видят три варианта развития событий. Первый – путин прекращает войну с Украиной, выводит войска, пытается (пока можно) сохранить контроль над Крымом и частью Донбасса. Второй – дворцовый переворот и физическая ликвидация. Третий – его арест", — говорит силовик.

Третий вариант, по его словам, может стать самым плохим для российского президента.

"Здесь возможны два варианта. Первый – недовольные люди в окружении президента и в спецслужбах арестовывают его и выдают мировой общественности для суда. Для это по ТВ говорят, что президент ваш, россияне, — преступник, что поступал он плохо, когда воевал с Украиной, что жить вы стали хуже из-за него. И появляется второй вариант – недовольный народ, который очень верит телеку, путина просто разорвет, и ни до какого суда он не доедет", — считает собеседник издания.

Такой вариант, по его мнению, будет худшим для путина, который "считает, что он великий правитель, а окажется униженным, что для него будет ударом хуже смерти".

"Поэтому Путину выгоднее всего закончить войну против Украины", — резюмировал ФСБшник, добавив, что "пока на это не похоже, но вдруг в голове у нашего президента что-то изменится".

При этом варианты убийства или свержения путина недовольными в его окружении, олигархами или силовиками он назвал "очень рабочими", отказавшись вдаваться в детали. Но отметил при этом, что среди заговорщиков могут быть "самые неожиданные фамилии" из российского политикума.

Ранее офицер ФСБ предоставил "Телеграфу" информацию о мотивах, которые подвигли хозяина кремля на войну с Украиной.

Теги:
#Украина #Россия #Война #Владимир Путин #ФСБ
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