Путинские боты создали в Германии нового распятого мальчика

В россии придумали историю об очередном "распятом мальчике".

В Германии в русскоязычных группах распространяют историю о том, как группа украинских беженцев на вокзале города Ойскирхен "избила 16-летнего русского немца Даниэля, который от полученных травм скончался в реанимации".

Об этом на своей странице в Facebook рассказал украинский журналист Антон Павлушко.

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На видео некая женщина рассказывает историю, услышанную от "подруги", "про одного мальчика", якобы избитого до полусмерти на вокзале и затем умершего в больнице. Ни кадров "нападения", ни каких-либо других подтверждений сказанного в ролике не приводится.

"Пафосное видео, возмущение, призывы держаться вместе и "вставай страна огромная…" на фоне ковра", — сказано в сообщении.

"Полиция сообщила, что это фейк. Никто никого не избивал, никто в реанимациях не умирал. Новость начали разгонять с пригожинской фабрики троллей ФАН. Но ее благодарно подхватили немецкая эталонная вата", — отметил журналист.

В комментариях украинцы вспомнили еще одну фейковую истории с "распятым мальчиком", которая "произошла" в Славянске и отметили, что подлость русских не имеет границ.

Отметим, что в сети высмеяли русскую паралимпиаду в Ханты-Мансийске, где россия выиграла медальный зачет, опередив команду Беларуси, Армении и Казахстана, а также сборную Таджикистана.