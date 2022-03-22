Укр

Через полгода в россии остановятся даже лифты

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
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Лифты в рф работают на импортных микропроцессорах Новость обновлена 22 марта 2022, 09:35
Лифты в рф работают на импортных микропроцессорах

В россии не хватает своих комплектующих

Комплектующих для производства лифтов хватит в России хватит всего на полгода из-за западных санкций.

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Об этом рассказал генеральный директор Ассоциации "Российское лифтовое объединение" Петр Харламов, пишет АиФ.

Российский чиновник сообщил, что 70% деталей российские и только 30% импортные. Но есть важнейшие узлы, которые собираются из импортных комплектующих. Так, в работе станции управления лифтом очень многое зависит от микропроцессоров и микроконтроллеров, которые изготавливают на Тайване и в Китае.

Если поставки этих чипов запретят, то это станет нерешаемой проблемой для россиян. И даже если Китай захочет продолжать в рф поставки, то в этом производстве используются американские технологии. Собственники технологий могут потребовать закрыть к ним доступ, и компании-производители ничего не смогут с этим сделать.

Программное обеспечение лифтов в россии тоже импортное.

Напомним, что ранее в россии благодаря санкциям западных стран остановился единственный завод по сборке танков.

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#Россия #Санкции #Война
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