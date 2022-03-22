В россии завели дело на Невзорова: в чем обвиняют

российские власти взялись за известного журналиста.

Во вторник, 22 марта, на 27-й день полномасштабного вторжения рф в Украину Cледственный комитет россии (СК рф) возбудил уголовное дело против журналиста Александра Невзорова.

Об этом сообщает СК рф.

По информации источника, 9 и 19 марта Невзоров на своих страницах в Instagram и Youtube опубликовал "фейковые" фото обстрелов родильного дома в Мариуполе. Следствие уже ищет Невзорова для проведения с ним следственных и процессуальных действий.

"9 марта на своей публичной странице в запрещенной в россии социальной сети Instagram и 19 марта на канале в YouTube опубликовал заведомо ложную информацию об умышленном обстреле Вооруженными Силами Российской Федерации родильного дома в городе Мариуполе. Публикации сопровождались недостоверными фотографиями пострадавших от обстрела мирных граждан, и источниками распространения этих изображений были украинские СМИ", — заявили в СК рф.

Ранее сообщалось, что в россии Госдума поддержала закон, который предусматривает до 15 лет лишения свободы за публикацию "ложной" информации о военных.

Напомним, 9 марта российские оккупанты цинично обстреляли роддом в Мариуполе, предварительно заявив, что там была "база Азова". Позднее одна из пострадавших беременных женщин умерла. В россии запутались во вранье, пытаясь оправдаться.