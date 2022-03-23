У путина странно высказались насчет Украины и россии

лавров заявил, что в Европе хотят убрать россию для создания однополярного мира.

Российская власть продолжает отвергать тот факт, что их войска развернули в Украине полномасштабную войну, которую продолжают называть "спецоперацией". Однако последние высказывания главы МИД рф сергея лаврова вовсе выставляют россию жертвой в этой войне.

В телеграм-канале "360tv" появились главные заявления лаврова.

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Российский политик заявил, что Украина была выбрана как инструмент подавления российской самостоятельности, а происходящее сейчас в мире это попытка создать новый миропорядок. Также лавров добавил, что сейчас Евросоюз полностью слился с НАТО, и даже внеблоковые страны предоставляют инфраструктуру для учений Альянса.

"Есть модный термин — "культура отмены". Все, что происходит сейчас — это "культура отмены" российского общества" — говорит лавров.

Помимо этого, глава МИД рф считает, что Запад хочет реализовать сдерживание любого конкурента, сейчас это Россия, следующей целью может быть Китай, а Украина используется для того, чтобы уничтожать все русское.

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Ранее "Телеграф" писал, что в россии продолжают угрожать Украине и ее соратникам атаковать грузы с поставками иностранного оружия. В МИД рф заявили, что армия рф будет уничтожать любые военные грузы, которые будут заезжать на территорию Украины.

Напомним, что ранее бойцы ВСУ ликвидировали российского командира бригады морских пехотинцев, которая планировала высадку в Одессе.

Также в ночь на 23 марта бойцы из 24-й ОМБр имени короля Даниила уничтожили боекомплект оккупантов в Луганской области.