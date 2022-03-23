Укр

В Москве подожгли кремль (видео)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Автор
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пылает кремль Новость обновлена 23 марта 2022, 15:06
пылает кремль

Мужчина кинул в стену кремля коктейль Молотова

Пока в Украине уже 28-й день идет война, в сети набирает популярность видео, на котором в Москве мужчина кидает коктейль Молотова в стену кремля, который недавно был взломан украинскими хакерами.

К сожалению, дата и время съемки неизвестны.

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Украинцы отметили в комментариях, что на действия мужчины можно смотреть вечно, но упрекнули, что можно было и больше "коктейлей" закинуть.

Тем временем многие эксперты пытаются предугадать следующие шаги кровавого диктатора путина. Так, известный российский политический аналитик и историк Валерий Соловей заявил, что кремль намерен нарастить усилия в войне с Украиной. Эксперт также предупредил, что некоторым странам Европы нужно уже начинать готовиться к военному противостоянию Москвы.

А вот в среду, 23 марта, стало известно, что российский государственный деятель Анатолий Чубайс ушел из команды путина и спешно покинул россию.

Теги:
#Москва #Кремль
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