В Москве подожгли кремль (видео)
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Мужчина кинул в стену кремля коктейль Молотова
Пока в Украине уже 28-й день идет война, в сети набирает популярность видео, на котором в Москве мужчина кидает коктейль Молотова в стену кремля, который недавно был взломан украинскими хакерами.
К сожалению, дата и время съемки неизвестны.
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Украинцы отметили в комментариях, что на действия мужчины можно смотреть вечно, но упрекнули, что можно было и больше "коктейлей" закинуть.
Тем временем многие эксперты пытаются предугадать следующие шаги кровавого диктатора путина. Так, известный российский политический аналитик и историк Валерий Соловей заявил, что кремль намерен нарастить усилия в войне с Украиной. Эксперт также предупредил, что некоторым странам Европы нужно уже начинать готовиться к военному противостоянию Москвы.
А вот в среду, 23 марта, стало известно, что российский государственный деятель Анатолий Чубайс ушел из команды путина и спешно покинул россию.
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