Укр

В россии признались, как семьи военных кинули их умирать в Украине

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Автор
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Оккупанты в плену Новость обновлена 23 марта 2022, 17:30
Оккупанты в плену

Секретарь Союза комитетов солдатских матерей россии раскрыла правду

Ответственный секретарь Союза комитетов солдатских матерей россии Валентина Мельникова заявила, что никто из родителей российских военнослужащих даже не попробовал помочь своим детям и забрать их из части перед вторжением в Украину 24 февраля.

Об этом она рассказала в интервью российскому проекту "Скажи Гордеевой".

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"Большое количество войск, переброшенных со всех уголков страны — это не могло быть никаким учением… Мне начали звонить родители… Я им говорю — едте и забирайте их оттуда… Ни одна сукина дочь или сукин сын никуда не поехал",- заявила Мельникова.

Как сообщал "Телеграф", российские солдаты попадают в плен к украинским бойцам ежедневно. Так, ранее пленный "вагнеровец" рассказал, что ожидал, что украинцы будут встречать россиян с улыбкой на лице. Другой пленный оккупант рассказал, что солдат, которые хотят отступить, убивают.

На днях российский военный сдал свой танк ВСУ, поскольку Украина предложила российским оккупантам хорошее вознаграждение за отданные танки.

Как сообщал "Телеграф", ранее российского подполковника взяли в плен: на нем были трусы и носки ВСУ.

Напомним, ранее ССО Украины уничтожили майора оккупантов, поскольку ракетчиков украинская армия в плен не берет.

Теги:
#Украина #Россия #Война #Армия РФ #Оккупанты
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