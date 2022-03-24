В новый список санкций против россии попала приемная дочь Лаврова: что известно

Приемная дочь Лаврова владеет несколькими компаниями в Лондоне.

В четверг, 24 марта, на 29 день полномасштабного вторжения россии в Украину, страны продолжают вводить санкции против российских компаний и отдельных граждан.

Так, Великобритания ввела санкции в отношении 59 физлиц из рф.️ Помимо Грефа и Тинькова под новые британские санкции попала и живущая в Лондоне Полина Ковалева — приемная дочь Сергея Лаврова.

Об этом сообщает Telegram-канал "Можем объяснить".

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Сообщается, что Ковалева купила в Лондоне квартиру за 4,4 млн фунтов стерлингов — это более 440 миллионов рублей по курсу на дату покупки. В тот момент ей исполнился 21 год.

Кроме того, она окончила британский колледж и владеет несколькими компаниями в Лондоне.

По данным журналистов, ее мать — Светлана Полякова состоит в отношениях с женатым Лавровым много лет.

После начала вторжения рф в Украину перед лондонским домом Поляковой прошла антивоенная акция с ее портретом на плакатах. Британские чиновники, видимо, это заметили и внесли Полякову в санкционный список.

Отметим, что администрация президента США Джо Байдена готовит санкции в отношении большинства членов Государственной думы россии в рамках ужесточения мер против Москвы из-за ее вторжения в Украину.