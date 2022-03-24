12 росгвардейцев уволили за отказ ехать в Украину – те пошли в суд

Украинцы показали оккупантам, что на наших землях их ждет только смерть

Из-за мощного сопротивления украинцев в войне с российской федерацией все больше россиян осознают, что делать на украинских землях им нечего и отказываются ехать на "спецзадание" путина в Украину. Именно так поступили 12 бойцов гвардии россии из краснодарского ОМОНа, отказавшись выполнять задачи командира и отправляться на территорию Украины.

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Согласно информации, которую в своем Telegram-канале обнародовал российский юрист Павел Чиков, 25 февраля один из капитанов российской полиции, командир взвода оперативной роты ОМОН "Пластун" росгвардии по Краснодарскому краю совместно со своими 11 подопечными категорически отказались выполнять приказ и ехать на войну в Украину.

Именно этот отряд "омоновцев" с 6 февраля находился на территории временно оккупированного россией Крыма, куда он был отправлен для проведения учений "Заслон 2022".

Свой отказ выполнять приказ бойцы росгвардии аргументировали его незаконностью, ведь ни у одного из них не было ни загранпаспорта, ни намерений выезжать из россии. Относительно командировки на украинские территории, где нужно бы участвовать в "специальной военной операции", условия и цели которой не разглашались, никто из них согласия не давал.

"Само собой, незаконное пересечение государственной границы образует состав преступления, предусмотренный ст. 322 УК рф, а нелегальный въезд на территорию Украины в составе вооруженной группы, образует ряд составов преступлений Уголовного кодекса Украины.", — пояснил юрист.

Соответствующие лица были возвращены в Краснодар, где по ним провели ряд служебных проверок и уволили со службы. В свою очередь росгвардейцы отмечают незаконность увольнения и уже успели подать в суд иск о восстановлении на рабочих местах.

Ранее "Телеграф" сообщал, как украинская армия продолжает очищать Родину от незваных гостей из российской федерации и легко уничтожает не только боевую технику россии, рядовых срочников и контрактников, но и "непростые" спецотряды кафиров, а также их руководителей.