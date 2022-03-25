В россии уже перепродают использованную бумагу по второму кругу

В российской республике Хакасия в следствие дефицита бумаги в рф новорожденным с начала марта перестали выдавать документы. Днем ранее о дефиците бумаги из-за отсутствия импортного отбеливателя целлюлозы сообщили и в Новосибирской области рф.

В Минздраве Хакасии попытались списать отказы в оформлении документов новорожденным на задержки в логистике. "Бланки для справок делают не в Хакасии. В течение недели-двух они придут в республику, и мамы получат документы", — оправдывались в министерстве.

В то же время, по сообщениям росСМИ, на фоне подорожания офисной бумаги в россии, в Новосибирске, к примеру, на сайтах объявлений стали появляться объявления о продаже бумаги, одна из сторон которой уже исписана. Подобные объявления сейчас публикуют тысячами.

Так, жительница Новосибирска выставила в интернете объявление о продаже офисной бумаги, одна из сторон которой уже исписана. За 500 таких писем она просит 250 рублей (75 гривен по официальному курсу).

Напомним, что по сообщениям российских СМИ, цена на упаковку белой бумаги формата А4 выросла в 10 раз.

Ранее "Телеграф" сообщал, как российский экономист описал ближайшие перспективы российской федерации, подчеркнув, что в результате войны с Украиной страну-агрессора ожидает масштабная безработица и мощный дефицит базовых продуктов.