"Совсем поехали": на российском ТВ озвучили безумную версию значения символов Z и V

Россияне пытаются оправдаться за маркировку их техники латинскими буквами "Z" и "V"

В россии, армия которой маркирует свою боевую технику латинскими буквами "V" и "Z", объяснили, что же на самом деле(по их версии) эти буквы означают. Оказывается, буквы "V" и "Z" на российской технике не латинские, а кириллические.

Об этом рассказали в прямом эфире программы "Время покажет" на Первом канале.

Ведущий шоу заявил, что буквы "V" и "Z" — это символы "исконно русского" древнеславянского алфавита.

Ту технику, которая "освобождает" восток Украины, маркируют символом "Z", что в кириллице означает "земля", ведь "Донбасс — это русская земля". А та техника, которая едет на Киев, маркируется буквой "V", что значит "ижица". Дать "ижицу" означает выпороть, добавляет ведущий, отмечая, что именно с подобной целью российская техника и идет в столицу Украины.

В комментариях под видео пользователи сети поражены с какой легкостью россияне переписывают мировую историю, присваивая себе "чужие заслуги". Также, многие отметили, что такая "легенда" была придумана после того, как россиян пристыдили за использование латиницы из "загнивающего Запада".

Ранее, "Телеграф" писал, что министр обороны Украины Алексей Резников предоставил свой вариант "расшифровки" букв "V" и "Z", которые наносят на свои танки оккупанты, отметив, что вскоре эти знаки превратятся в свастику нынешних лет.