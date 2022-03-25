Куда пропал Шойгу: три версии от ФСБ

Полковник ФСБ России указал на три версии, которые бы объясняли странное исчезновение министра обороны РФ

Пропажа из публичного пространства министра обороны РФ Сергея Шойгу и демонстрация в эфире фейкового видео с ним свидетельствуют о том, что у одного из ближайших соратников Владимира Путина проблемы. При этом у российских спецслужб есть три версии того, куда делся глава Минобороны РФ.

Об этом "Телеграфу" рассказал полковник ФСБ России, который выступает против войны с Украиной.

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Первая версия, по его словам, — проблемы со здоровьем. Причем Шойгу мог быть отравлен по прямому приказу Путина в связи с провалом военной операции против Украины.

"Ваш Аваков (экс-глава МВД Украины Арсен Аваков, — ред.) сообщил, что у Шойгу проблемы со здоровьем – и не только у него. Такая информация есть и у нас. Основная версия болезни – отравление. Путин может понимать, что проиграл войну, и начинает зачищать свидетелей своих преступлений, которые уже весь мир такими назвал. В принципе, зачистка вполне возможна, и начнется она с Шойгу, Герасимова (начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова, — ред.) и прочих военачальников. Я бы на их месте принял меры по защите своей жизни. А то сейчас и просто генералом быть в России очень опасно", — отметил собеседник изданию.

Вторая версия – Шойгу затаился, так как готовит переворот и отстранение Путина от власти. "Причина понятна – страх за свою жизнь. Слухи о зачистке ходят примерно со второй недели украинской спецоперации, когда стало понятно, что она идет не по плану. Потому спрятаться от Путина – очевидный вариант для Шойгу. Пересидеть, собрать силы, найти слабое место в окружении президента – и нанести удар. А потом скажут: Путин сам принимал решение начать войну, мы ни при чем", — пояснил силовик.

Третий вариант, по его словам, — арест Шойгу из-за военных провалов. "Но первые два варианта более вероятны. Как бы там ни было, никто из окружения Путина до конца этой войны не может чувствовать себя спокойно. А военные – ключевая цель режима. Президент очень зол, считает, что его обманули с оценкой украинских сил, и ищет, кого бы наказать за свои же ошибки. Решение об операции против Украины принимал лично Путин, но теперь он ищет, на кого бы повесить свою вину и свои ошибки", — резюмировал источник.

Как сообщалось ранее, министр обороны РФ Сергей Шойгу, который почти на две недели исчез из поля зрения СМИ, неожиданно появился на публике — на пропагандистском канале 24 марта показали 30-секундное видео с Совбеза РФ с участием Путина, и здесь впервые с 12 марта появился министр обороны Шойгу. Его появлению в кадре предшествовали странные проблемы с камерой.

Также Шойгу и начальник Генштаба Валерий Герасимов перестали отвечать на звонки из Пентагона. В четверг, 24 марта, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что сейчас министру обороны рф "не до медийной активности".

Напомним, что глава СНБО Украины Алексей Данилов увидел в исчезновении Сергея Шойгу намек на провал так называемой "спецоперации" России в Украине. По мнению Данилова, исчезновение Шойгу и ряда других российских генералов, ответственных за вторжение армии рф в нашу страну, говорит о том, что Кремль ищет виноватых в провале.

А недавно в сети пошутили над исчезновением министра обороны РФ. Украинцы шутливо предположили, что Шойгу ушел за сахаром — на данный момент дефицитным продуктом в "сверхдержаве".