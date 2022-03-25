В россии депутат прямо на заседании сказала всю правду о войне с Украиной: видео

Российский депутат назвала нападение россии на Украину военным преступлением

В России депутат Семилукского районного совета Воронежской области Нина Беляева прямо на заседании осудила войну россии с Украиной, высказавшись таким образом против кровавого диктатора владимира путина.

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Видео с речью российской чиновницы опубликовал советник главы МВД Украины Антон Геращенко в своем Телеграме.

"Я против того решения, которое было принято президентом рф и против тех действий, которые производятся сегодня на территории суверенного государства Украина. Я считаю то, что происходит военным преступлением", — заявила Беляева.

При этом российский депутат отметила, что Украина никак не угрожала россии перед нападением, а россиянам попросту промыли мозги пропагандисты.

"У нас исходные данные ложные, на нашу страну никто не нападал. И завтра бы не напал. Это просто то, что вам пропагандисты в голову вложили. Потому что нет ни одного реального доказательства, что Украина готовилась нападать на россию", — заявила депутат.

Как сообщал "Телеграф", ранее бывший главарь незаконных вооруженных формирований в ОРДЛО Игорь Гиркин впервые открыто заявил, что российские войска в Украине потерпели поражение.