У Зеленского рассказали о двух скандалах в россии из-за войны

В рф элита избегает публичности, а в регионах скрывают мобилизацию

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк утверждает, что в регионах рф пытались провести скрытую мобилизацию, а управленческая элита избегает публичности.

Об этом Подоляк написал в субботу, 26 марта в Telegram.

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По словам советника главы ОП, эти два скандальных процесса "крайне разрушительны для авторитарного каркаса государства-агрессора".

Подоляк отметил, что первый процесс наблюдается в депрессивных регионах, где была попытка частичной мобилизации: "Однако даже там началась паника. И чтобы ее снять, спикеры российского Минобороны вышли на публику со странным заявлением: мобилизация действительно происходит, но ее организовали… украинские спецслужбы".

Ко второму скандальному процессу относится управленческая элита, которая пытается укрыться от публичности.

"Прочь исчезли из комментариев. И потому на первый план выходят либо чистые пропагандисты, либо те, кого вчера уже списали и отправили на заслуженную пенсию в тот же Совбез. Наиболее органичен в этом – Медведев. Именно его появление в публичном поле напрямую указывает на то, что реальная господствующая элита отказывается от публичной лояльности и ищет возможность так или иначе сбежать из "русского военного корабля", — отметил Подоляк.

Ранее Михаил Подоляк обратился к партнерам и назвал четыре шага, благодаря которым можно помочь остановить путинскую агрессию. Это, в частности, современная ПВО, крылатые ракеты, нефтяное эмбарго и тотальное закрытие портов для российских кораблей.

Также Подоляк отметил, что россияне допустили фатальные ошибки в оценке как своих ресурсов, так и украинских.