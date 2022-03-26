Лозунг "Нет войне" в россии признали "нацистским" (видео)

Пропагандисты рф продолжают воевать со здравым смыслом.

В субботу, 26 марта, на 31-й день полномасштабного вторжения рф в Украину на российском ТВ вышел занимательный сюжет про концерт рэпера Oxxxymironа против войны в Украине.

Российский телеканал "Россия 24" опубликовал сюжет про второй концерт рэпера в Лондоне, который состоялся 25 марта. Мирон Федоров (Oxxxymiron) с помощью своих выступлений под названием Russians Against War ("Россияне против войны") собирает деньги на гуманитарную помощь для украинских беженцев. На росТВ заявили, что лозунг "Россияне против войны" является нацистским, ведь "откликается с лозунгами гитлеровцев, которые держали в блокаде Ленинград". Пропагандист отметил, что нормальным лозунгом для россиян является "Мы за мир".

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"Вы не поверите, но оказывается лозунг "нет войне" — нацистский. И тут со дна постучали", — отметили на telegram-канале insiderUKR.

Ранее сообщалось, что российские оккупанты начали использовать надувную технику, чтобы обмануть ВСУ. 26 марта российские войска обстреляли Львов. Также в субботу, в Мелитополе была замечена военная техника из непризнанной Южной Осетии.