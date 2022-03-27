путин готовится бросить призывников в Украину: важный документ попал в сеть

В россии призыв стартует с апреля

российских призывников, которые попадут в армию только этой весной, могут отправить в Украину. Об этом свидетельствует документ, появившийся в сети. Им поделился украинский журналист Андрей Цаплиенко, который недавно был ранен в ходе обстрела российскими войсками гуманитарного коридора.

Отметим, что в документе указано, что до 11 апреля необходимо сообщить в генеральный штаб вооруженных сил рф сведения о количестве новобранцев "предусмотренных для отправления в район Специальной военной операции". Призыву в 2022 году подлежат мужчины с 2004 года рождения.

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Официального подтверждения подлинности данного документа на данный момент нет, но отправка солдат срочной службы в Украину на войну — подтвержденный факт.

Изначально в россии публично отрицали присутствие срочников на "спецоперации", затем, после ряда видео, опубликованных украинской стороной с солдатами и заявления российского сенатора Людмилы Нарусовой о принудительной отправке и подписании контракта. Признали присутствие российских срочников в Украине 9 марта и якобы вывели выживших.

Отметим, что в Украине также провели пресс-конференцию с пленными срочниками где они рассказали о своих преступлениях, а некоторых даже уже успели обменять, в частности на городского голову Мелитополя.

Как ранее писал "Телеграф", в Украине погибли уже примерно 16 600 российских солдат.