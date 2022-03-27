На Путина дали команду "Фас", начинается что-то интересное – источник в ФСБ

Люди в ФСБ восприняли сигнал от США по поводу Путина.

Заявление президента США Джозефа Байдена о том, что Владимир Путин не может оставаться при власти в России, — это сигнал к смене руководства в Кремле. Несмотря на заявление Белого дома о том, что в речи не было призывов к смене российской власти, в РФ услышали именно этот сигнал.

Об этом "Телеграфу" рассказал полковник ФСБ России, который выступает против войны с Украиной.

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"Обращение Байдена, если отбросить все оценки и эмоции, было очень четким: россияне, мы уничтожаем вашу страну, потому что ваш диктатор развязал войну против Украины. Сделайте что-то с Путиным, прекратите войну, и все вернется. В том числе, возможность хранить деньги на Западе и пользоваться всеми его благами", — пояснил он.

По мнению силовика, в России Байден "был услышан" сразу несколькими группами влияния.

"Его точно услышали олигархи, которые потеряли огромные деньги и не могут с этим смириться. Его услышали военные, которые реально боятся международных судов. А еще очень боятся ядерной войны, понимают, что в ее случае никто их не спасет. Услышали и мы, в спецслужбах", — сказал силовик.

По его словам, "понимающие люди в ФСБ восприняли сигнал от США так: решайте что-то со своей властью, и мы закроем глаза на многие ваши грехи. Вы их не повторяйте, но мы можем начать с чистого листа". ФСБшник отметил, что такие сигналы его служба получает от американских коллег уже несколько недель.

"Но Байден своим заявлением вывел борьбу с Путиным фактически на новый уровень. Теперь все, что остается президенту России, — ходить и оглядываться. И это в итоге не поможет. Или прекратить войну, во что я, честно говоря, не верю", — подчеркнул собеседник "Телеграфа".

"Врагов у Путина много, за месяц войны он напакостил огромному количеству влиятельных россиян. Раз Америка дала команду "Фас!", судьба Путина уже решена. Более того, я, кажется, вижу, кто его уберет", — отметил силовик, отказавшись сообщить дополнительные детали.

"Начинается что-то очень интересное", — добавил он.

Ранее сообщалось, что перед своей речью Байден провел встречу с министрами иностранных дел и обороны Украины. По ее итогу глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что получил от США заверение, что их поддержка не будет ослаблена, а будет лишь усиливаться до самого конца войны.