Укр

россия в войне с Украиной потеряла техники на миллиарды долларов: цифра поражает

Автор
Татьяна Гулеватая Татьяна Гулеватая
Дата публикации
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Автор
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Уничтоженная техника российских оккупантов Новость обновлена 28 марта 2022, 11:51
Уничтоженная техника российских оккупантов

россия тратит на войну в Украине миллионы долларов в сутки.

В понедельник, 28 марта, на 33-й день войны с россией, Вооружённые силы Украины продолжают уничтожать личный состав и технику врага.

За месяц войны российская армия понесла сокрушительные потери, а экономике рф уже нанесен серьезный удар.

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Каждый день войны россии обходится в сотни миллионов долларов. Только за 26 марта россия выпустила рекордное количество ракет по территории Украины, общая стоимость которых превысила $340 млн. Стоимости каждой из них хватило бы на содержание десятка тысяч пенсионеров.

Всего за месяц войны силы ВСУ уничтожили военной техники на сумму $10,405 млрд.

Как сообщил источник "Телеграфа" в Минобороны за 31 день россия потеряла:

  • 117 самолетов — $3042 млн
  • 575 танков — $1437,5 млн
  • 293 пушки — $146,5 млн
  • 91 РСЗО — $227,5 млн
  • 56 БПЛА — $280 млн
  • 127 вертолетов — $2032 млн
  • 1640 ББМ — $1640 млн
  • 1131 ед. автотехники — $656,5 млн
  • 73 цистерны — $18,25 млн
  • 7 кораблей/катеров — $466,5 млн
  • 51 средств ПВО — $459 млн

По данным военных экспертов, уже через месяц россия не сможет обеспечивать свою технику.

"Такими темпами, как наши ВСУ уничтожают вражескую технику, через 1,5-2 месяца у страны-агрессора не будет возможностей пополнять свои военные мощи. На фоне санкций в россии пока просто не хватает комплектующих", — отметил, директор Бюро инвестиционных программ А. Бондаренко.

Как сообщалось, общие боевые потери противника с начала войны в Украине составляют на сегодня около 17 тысяч человек.

Данные уточняются, подсчет осложняется высокой интенсивностью боевых действий, отметили в Генштабе.

Теги:
#Россия #ВСУ
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