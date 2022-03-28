россия в войне с Украиной потеряла техники на миллиарды долларов: цифра поражает
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россия тратит на войну в Украине миллионы долларов в сутки.
В понедельник, 28 марта, на 33-й день войны с россией, Вооружённые силы Украины продолжают уничтожать личный состав и технику врага.
За месяц войны российская армия понесла сокрушительные потери, а экономике рф уже нанесен серьезный удар.
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Каждый день войны россии обходится в сотни миллионов долларов. Только за 26 марта россия выпустила рекордное количество ракет по территории Украины, общая стоимость которых превысила $340 млн. Стоимости каждой из них хватило бы на содержание десятка тысяч пенсионеров.
Всего за месяц войны силы ВСУ уничтожили военной техники на сумму $10,405 млрд.
Как сообщил источник "Телеграфа" в Минобороны за 31 день россия потеряла:
- 117 самолетов — $3042 млн
- 575 танков — $1437,5 млн
- 293 пушки — $146,5 млн
- 91 РСЗО — $227,5 млн
- 56 БПЛА — $280 млн
- 127 вертолетов — $2032 млн
- 1640 ББМ — $1640 млн
- 1131 ед. автотехники — $656,5 млн
- 73 цистерны — $18,25 млн
- 7 кораблей/катеров — $466,5 млн
- 51 средств ПВО — $459 млн
По данным военных экспертов, уже через месяц россия не сможет обеспечивать свою технику.
"Такими темпами, как наши ВСУ уничтожают вражескую технику, через 1,5-2 месяца у страны-агрессора не будет возможностей пополнять свои военные мощи. На фоне санкций в россии пока просто не хватает комплектующих", — отметил, директор Бюро инвестиционных программ А. Бондаренко.
Как сообщалось, общие боевые потери противника с начала войны в Украине составляют на сегодня около 17 тысяч человек.
Данные уточняются, подсчет осложняется высокой интенсивностью боевых действий, отметили в Генштабе.
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