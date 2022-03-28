Сотни российских военных отказались ехать в Украину: что известно

В россии продолжают отмечать случаи уклонения военных и резервистов от участия в "военной операции" в Украине

Из-за существенных потерь и низкой мотивации российских военнослужащих для руководства российской федерации одной из острейших проблем является комплектование подразделений, а также резервов для войны в Украине. Только за последние дни около четырех сотен россиян отказались ехать в зоны боевых действий.

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Соответствующую информацию в понедельник, 28 марта, "Телеграф" узнал из источников в Министерстве обороны Украины.

Согласно данным ведомства, с целью частичного решения проблемы резервов в первых числах апреля российское командование планирует призвать военнообязанных из состава так называемого "Боевого армейского резерва страны" (БАРС) в подавляющем большинстве российских регионов.

Как известно, с 1 апреля 2022 г. на территории российской федерации стартует плановый призыв на срочную службу, что может быть использовано для скрытого вызова резервистов.

Кроме того, во время проведения сборов рф может оказать давление на указанную категорию призывников для оформления их на службу по контракту, таким образом направив их для доукомплектования подразделений в Украине.

Также известно, что в россии и дальше отмечают случаи уклонения военных и резервистов от участия в "военной операции" на украинских территориях. В частности, в 200-й отдельной мотострелковой бригаде россии 14 АК северного флота, "работавшей" в Харьковской области, около 400 бойцов отказались от командировки в Украину.

В Минобороны также установили, что для устранения проблемного вопроса по комплектованию подразделений с 28 марта по 3 апреля 2022 года в южном военном округе россии запланирована работа комиссии министерства обороны рф во главе с заместителем ведомства — начальником главного военно-политического управления вооруженных сил россии генерал-полковником. Г. Жидковым.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Министерстве обороны Украины проинформировали о том, что российские кафиры планируют отправить в Киев диверсионно-разведывательные группы, которые планируют проникнуть в столицу.