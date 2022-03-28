Укр

Одиозная российская пропагандистка нечаянно проговорилась в эфире: видео

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
Читати українською
Автор
1535
ольга скабеева Новость обновлена 28 марта 2022, 20:15
ольга скабеева

Телеведущая на росТВ Скабеева проговорилась о планах кремля захватить Украину

Российские телеведущие продолжают доказывать свой непрофессионализм, как это было недавно с пропагандистом Соловьевым, "эксперты" которого уверенно заявили, что знаменитая Чернобаевка находится где-то под Киевом. Продолжила незавидный флешмоб пропагандистка Ольга Скабеева, которая проговорилась о том, что рф хочет захватить свободную Украину, а не "освободить от нацистов", как вещают россиянам в верхушке кремля.

"Невозможно через месяц захватить такую крупную европейскую страну", — вот так правда вылетела из уст журналистки.

Проверенные новости о войне и не только ищите в нашем Telegram

Напомним, не так давно Скабеева опозорилась в прямом эфире тем, что назвала украинскую паляницу — клубникой.

Ранее "Телеграф" сообщал, что известные топ-пропагандисты россии Дмитрий Киселев и Ольга Скабеева подозреваются в Украине в призывах к вооруженной агрессии рф против Украинского государства. Напомним, что пропагандисты в прямых эфирах продолжают оправдывать военно-политического руководства государства-агрессора и призывают к захвату вооруженными силами рф территорий суверенной Украины.

Теги:
#Ольга Скабеева
Роман Абрамович
Политика
В Bellingcat заявили, что членов переговорной группы все же отравили, среди них – Абрамович
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Роман Абрамович
В Bellingcat заявили, что членов переговорной группы все же отравили, среди них – Абрамович
Дата публикации
Категория
Крымский полуостров Москве предлагают взять в аренду
У Эрдогана предложили неожиданную идею насчет Донбасса и Крыма - Daily Mail
Дата публикации
Категория
Начальник ГУР Кирилл Буданов
Источники в Кремле помогают украинской разведке: генерал Буданов привел пример
Дата публикации
Категория
Страны G7 не будут платить рф за газ в рублях
Страны G7 отфутболили путина с его газовой хитростью
Дата публикации
Категория
Главные новости в Украине 28 марта
Война — день 33: Украина перешла в контрнаступление, но россияне продолжают стрелять по городам ракетами