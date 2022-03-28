Одиозная российская пропагандистка нечаянно проговорилась в эфире: видео

Телеведущая на росТВ Скабеева проговорилась о планах кремля захватить Украину

Российские телеведущие продолжают доказывать свой непрофессионализм, как это было недавно с пропагандистом Соловьевым, "эксперты" которого уверенно заявили, что знаменитая Чернобаевка находится где-то под Киевом. Продолжила незавидный флешмоб пропагандистка Ольга Скабеева, которая проговорилась о том, что рф хочет захватить свободную Украину, а не "освободить от нацистов", как вещают россиянам в верхушке кремля.

"Невозможно через месяц захватить такую крупную европейскую страну", — вот так правда вылетела из уст журналистки.

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Напомним, не так давно Скабеева опозорилась в прямом эфире тем, что назвала украинскую паляницу — клубникой.

Ранее "Телеграф" сообщал, что известные топ-пропагандисты россии Дмитрий Киселев и Ольга Скабеева подозреваются в Украине в призывах к вооруженной агрессии рф против Украинского государства. Напомним, что пропагандисты в прямых эфирах продолжают оправдывать военно-политического руководства государства-агрессора и призывают к захвату вооруженными силами рф территорий суверенной Украины.