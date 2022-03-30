Укр

У путина наконец ответили насчет мирных предложений Украины

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Дмитрий Песков Новость обновлена 30 марта 2022, 13:18
Дмитрий Песков

песков прокомментировал результаты переговоров между рф и Украиной

Пресс-секретарь диктатора владимира путина дмитрий песков дал оценку переговорам россии и Украины в Турции, которые прошли в Стамбуле 29 марта. В кремле отметили, что впереди еще весьма длительная работа над мирным договором.

Об этом сообщают росСМИ.

"Позитивно, что украинская сторона по крайней мере начала конкретно формулировать и класть на бумагу то, что предлагает. До сих пор нам не удавалось этого добиться. В остальном пока, скажем так, мы не можем констатировать каких-то прорывов, чего-то сильно многообещающего. Еще предстоит весьма длительная работа. Мы не обсуждаем субстанцию переговоров публично. Мы считаем, что переговоры должны идти в тишине" — заявил песков, добавив, что подробнее позицию кремля разъяснит помощник президента рф Владимир Мединский.

Ранее советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк озвучил первые результаты переговоров в Стамбуле, затронув тему Крыма, а Давид Арахамия отметил, что Украина видит Турцию как одну из гарантий безопасности. Также Арахамия отдельно подчеркнул, что сегодня стороны ничего не подписывают, а доносят до российской стороны позицию Украины.

Также отметим, что украинская сторона заняла мощную позицию на переговорах и отказываться от немедленного прекращения огня, получения гарантий безопасности, а также не посягательства на территориальную целостность Украины ни в коем случае не планирует.

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#Переговоры #Росія
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