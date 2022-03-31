Около 70% жителей россии считают, что страна движется в правильно направлении

Кремлевская пропаганда работает не зря — согласно последним данным российского "Левада-центр", у кровавого диктатора владимира путина за март 2022 года выросла поддержка среди народа. Так, несмотря на войну с Украиной, всего за месяц этот показатель вырос на 12%, достигнув отметки 83%.

Об этом сообщает "Телеграф", ссылаясь на результаты опроса.

Почему россии не выиграть войну против Украины?

Всего для оформления выборки специалисты пообщались с 1632 людьми в возрасте от 18 лет и старше. Сообщается, что погрешность показателей может колебаться от 1,5 до 3,4%, что в целом не слишком добавит отличий для конечного результата.

За март у путина возросло количество почитателей. Его действия на посту главы российской федерации сейчас поддерживает 83% опрошенных, тогда как в феврале этот показатель находился на уровне 71%.

Также многие россияне уверены, что в целом происходящее в их стране является нормальным и правильным. Если в феврале на этот вопрос утвердительно отвечало лишь 52% респондентов, то уже в марте их 69%. Значительно уменьшилось число тех, кто придерживается противоположной точки зрения — с 38% до 22%.

Отметим, что согласно опросу другого российского источника — ВЦИОМ, сам факт военного вторжения на территорию Украины также поддерживает немало граждан рф. В феврале количество таких людей было равно 65%, однако за месяц войны возросло до 74%.

При этом зарубежная разведка уверена: путину постоянно докладывают не самую верную информацию о ситуации с войной в Украине, поэтому диктатор и считает, что его армия является непобедимой. При этом внутри страны постоянно нарастают пропагандистские кампании, которые направлены на обеление собственных военнослужащих.