У политика есть собственная бригада постоянных лечащих врачей

Российский кровавый диктатор владимир путин, развязавший войну в Украину, мог дважды находиться на операционном столе. Согласно новому журналистскому расследованию медиа "Проект", политика, вероятней всего, в 2016 и 2019 годах оперировали из-за проблем со спиной.

К таким выводам российские журналисты пришли, готовя специальный выпуск насчет возможных болезней путина, посвященный его предстоящему 70-летию.

Свежие факты и аналитика — достоверно о войне с россией

Как удалось выяснить, осень 2016 года владимир путин отсутствовал на рабочем месте на протяжении пяти дней. Предположительно, именно в период с 26 ноября до 1 декабря им опекались 12 медиков. Четверо из этой команды являются сотрудниками отделения нейрохирургии ЦКБ одного из районов Москвы. Команда из заведующего отделением, собственно нейрохирурга, реаниматолога и старшей медсестры указывает на проведение операции. К тому же путина тогда проведывал и реабилитолог, что только укрепляет подозрения журналистов.

Примерно в то же время года, но уже в 2019-м, путин снова исчезнет с глаз публики, а СМИ будут публиковать заранее записанные "консервы" — заготовки встреч диктатора с подчиненными. Во второй раз российского лидера будет осматривать команда из 13 человек, среди которых будет уже шестеро представителей нейрохирургии.

Вероятно, проблемы со спиной у путина могут быть из-за его прежнего увлечения конным спортом. Расследователям "Проекта" удалось выяснить, что диктатор не единожды падал из седла и получал серьезные травмы.

Читайте также: Категория Политика Путин решил, как будет умирать. Остановите его! - Обращение полковника ФСБ Кровавая война в Украине поставила мир на грань выживания. Оказывается, желание президента России Владимира Путина завоевать страну-соседку имеет свое объяснение — ему нечего терять, он смертельно болен. К нам обратился один из российских силовиков с просьбой опубликовать его письмо. В России же подавляющее большинство сайтов прикрыли или прикроют после публикации подобного материала.

Напомним, что в сети тем временем продолжают обсуждать, действительно ли владимир путин имеет двойников, которых может использовать для общения с прессой и других заданий. На подобные рассуждения интернет-пользователей сподвигла видимая разница в форме ушей политика на двух разных мероприятиях.