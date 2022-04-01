Укр

путина дважды оперировали? РосСМИ рассекретили, чем болеет диктатор

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
Читати українською
Автор
54
Вероятно, одно из "больных" мест путина - спина Новость обновлена 01 апреля 2022, 12:43
Вероятно, одно из "больных" мест путина - спина

У политика есть собственная бригада постоянных лечащих врачей

Российский кровавый диктатор владимир путин, развязавший войну в Украину, мог дважды находиться на операционном столе. Согласно новому журналистскому расследованию медиа "Проект", политика, вероятней всего, в 2016 и 2019 годах оперировали из-за проблем со спиной.

К таким выводам российские журналисты пришли, готовя специальный выпуск насчет возможных болезней путина, посвященный его предстоящему 70-летию.

Свежие факты и аналитика — достоверно о войне с россией

Как удалось выяснить, осень 2016 года владимир путин отсутствовал на рабочем месте на протяжении пяти дней. Предположительно, именно в период с 26 ноября до 1 декабря им опекались 12 медиков. Четверо из этой команды являются сотрудниками отделения нейрохирургии ЦКБ одного из районов Москвы. Команда из заведующего отделением, собственно нейрохирурга, реаниматолога и старшей медсестры указывает на проведение операции. К тому же путина тогда проведывал и реабилитолог, что только укрепляет подозрения журналистов.

Примерно в то же время года, но уже в 2019-м, путин снова исчезнет с глаз публики, а СМИ будут публиковать заранее записанные "консервы" — заготовки встреч диктатора с подчиненными. Во второй раз российского лидера будет осматривать команда из 13 человек, среди которых будет уже шестеро представителей нейрохирургии.

Вероятно, проблемы со спиной у путина могут быть из-за его прежнего увлечения конным спортом. Расследователям "Проекта" удалось выяснить, что диктатор не единожды падал из седла и получал серьезные травмы.

Напомним, что в сети тем временем продолжают обсуждать, действительно ли владимир путин имеет двойников, которых может использовать для общения с прессой и других заданий. На подобные рассуждения интернет-пользователей сподвигла видимая разница в форме ушей политика на двух разных мероприятиях.

Теги:
#Россия #Болезнь #Война #Владимир Путин #Операция #Президент России
Ирина Верещук
Украина
россия врет насчет пленных: Верещук привела пример с известной украинкой
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Ирина Верещук
россия врет насчет пленных: Верещук привела пример с известной украинкой
Дата публикации
Категория
русская армия
В Пентагоне поняли одну из главных проблем армии россии
Дата публикации
Категория
В Белгороде пожар на нефтебазе
Ох уж эти курильщики: появилось видео начала пожара на нефтебазе в Белгороде
Дата публикации
Категория
Пересчет пенсий 1 апреля произойдет несмотря на войну
Перерасчет пенсий и налоговые каникулы: какие изменения ждут украинцев с 1 апреля
Дата публикации
Категория
Главные новости в Украине 1 апреля
Война – день 37: санкционная петля затягивается, но россия не оставляет планов взять Киев