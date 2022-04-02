Белгород, какие планы на утро? Украинцы затроллили россиян из-за двух подряд "странных ЧП" на их территории

В сети продолжают шутить о взрывах и пожаре в российском городе

Жителям российского Белгорода досталось в соцсетях после двух ЧП со взрывами, которые произошли в городе 30 марта и 1 апреля.

Украинский сегмент Фейсбук не прекращает троллить тех россиян, которые смогли на своей шкуре ощутить, каково жить украинцам в состоянии постоянной опасности.

"Белгород, спишь?", — спросил пародист Богдан Процишин.

"Белгород как настроение? Какие планы на утро?", — поинтересовался журналист Михаил Ткач.

Пошутить над Белгородом решили и другие пользователи сети.

Как сообщалось ранее, 30 марта Белгород сотряс мощный взрыв. Как оказалось, там взорвался склад боеприпасов.

Городские власти списали причину произошедшего на "человеческий фактор", однако в сети тем временем начали появляться многочисленные сообщения о том, что город якобы был захвачен украинскими войсками, которые взяли в плен мэра и вывесили над зданием администрации флаг Украины.

Кроме того, в местных чатах появилась информация о том, что в Белгороде работают украинские диверсанты, которые рисуют метки на крышах домов и развешивают повсюду маячки.

Казалось бы ситуация исчерпала себя, однако уже 1 апреля в том же Белгороде произошел взрыв на местном нефтехранилище, из-за чего в воздух поднялись огромный столб пламени и клубы густого дыма. Сразу же после этого в сети появились слухи о том, что якобы два украинских вертолета нанесли авиаудар по городу.

В Минобороны Украины информацию об этом не подтвердили, но и опровергать тоже не стали.