Денег нет и не будет: россияне отказались гордиться яхтой путинского олигарха и пожаловались на рост цен

Некоторым даже известно, что олигарх спасал свое имущество из-за санкций, связанных с войной в Украине

Жители российского Владивостока, на морвокзале которого сейчас находится дорогущая яхта олигарха Алексея Мордашова, не спешат восторгаться судном. Вернее, сам внешний вид яхты им нравится, но количество денег, потраченных на ее покупку, они, в большинстве случае, осуждают. А еще жалуются на санкции.

О том, что рассказали россияне изданию "Настоящее время", пишет "Телеграф".

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Большинство опрошенных соглашается с тем, что яхта выглядит очень привлекательно, поэтому они и приходят на нее поглазеть. Один из респондентов даже сравнивает размеры судна с авианосцем — настолько она его впечатлила. Однако хвалить Мордашова, потратившего на нее минимум 300 млн долларов, во Владивостоке не спешат.

"Гордости никакой. Обидно, за державу обидно. Потому что награбили, нахапали, это же народные деньги!" — возмущается одна из местных жительниц.

Другие люди говорят, что не сочувствуют олигархам, когда у тех отбирают санкциями имущество — мол, у таких денег полно, а вот обычные граждане страдают. Однако кроме фразы "денег не было и не будет", выхода из ситуации не предлагает никто.

Также много молодежи соглашаются с тем, что нынешние санкции весьма сильно повлияли на их жизнь. Это и рост цен, и невозможность выехать в страну, о поездке в которую раньше мечталось, и отсутствие зарплат в отдельных профессиях.

При этом нашлись и те, кто одобрил покупку Мордашовым такой яхты.

"То, что человек из России добивается таких успехов, что у него такие яхты, это круто, — отметил один из парней. — Как-то мотивирует дальше, думаешь, чем ты хуже, ты же можешь достичь таких же успехов и приплыть в родной город".

Напомним, что Алексей Мордашов, являясь главным руководителем ПАО "Северсталь", попал под западные санкции и уже лишился одной из своих яхт. Роскошная Lady M, которая стоит 65 млн долларов, была арестована в водах Италии.

Также мы писали, как выглядит огромное судно "Шехерезада", владение которым приписывают кровавому диктатору владимиру путину. Она впечатляет не только снаружи, но и внутри — там найдется даже золотой держатель для туалетной бумаги.