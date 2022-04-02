Из-за войны с Украиной уволился гендиректор производителя самолетов "Су" в россии: "Не хочу быть причастным"

Юрий Слюсарь занимал должность с 2020 года

Генеральный директор компании-производителя самолетов "Су", которые уже 38 дней подряд уничтожают мирное население и инфраструктуру в украинских городах, осудил войну россии против Украины и написал заявление об увольнении.

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Юрий Слюсарь, являющийся гендиректором ОАО "Объединенная авиастроительная корпорация", дочерней компанией которой является "Сухой", заявил, что в течение месяца он наблюдал за уничтожением украинских городов и, в конце концов, решил уволиться из-за действий российских властей по отношению к Украине. Об этом говорится в тексте его заявления об уходе.

"Я приходил на должность руководителя с желанием укрепить российскую авиационную отрасль, но даже не представлял, что возглавляемые ими самолеты будут бомбить мирные районы Харькова, где когда-то работал основатель ОКБ "Сухой", — говорится в тексте официального документа.

По словам Слюсаря, проведение "спецоперации в Украине" стало для него крайне трудным пунктом, который он просто не может перейти, находясь в должности гендиректора.

Бывший руководитель добавил, что работать в компании и возглавлять коллектив с большой историей для него было большой честью, однако стоять у руля компании, которая сегодня создает оружие для убийства мирных граждан, он не хочет.

"Я не хочу быть причастным к уничтожению славного имени "Сухой", а также не разделяю решений, которые сейчас выходят из кабинетов руководителей российской федерации. Принятие решений об увольнении сотрудников и конструкторов, это финал истории "Сухого". Я не могу смотреть как уничтожают цвет российского авиапрома в результате недальновидных решений правительства нашей Родины", — подчеркнул он.

Официальное заявление Генерального директора компании-производителя самолетов "Су"

Ранее "Телеграф" сообщал, что в рамках уголовного производства украинский суд арестовал 12 транспортных самолетов Ан-124-100 "Руслан", принадлежащих российской авиакомпании "Волга-Днепр".