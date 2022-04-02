россия после пожара в Белгороде возбудила дело против ВСУ
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 77
В рф возбудили уголовное дело об обстреле нефтебазы в Белгороде
Следственный комитет рф возбудил дело о теракте "после авиаудара Вооруженных сил Украины по нефтебазе в Белгороде". Ранее российские власти уже заявляли, что нефтебазу якобы разбомбила украинская авиация.
"1 апреля лица из числа ВСУ вступили в преступный сговор с целью совершить теракт в россии, вторглись в воздушное пространство страны на двух вертолетах и нанесли не менее четырех авиаударов по объектам топливно-энергетического комплекса в Белгороде", — передаеют росСМИ.
Надежный источник новостей о войне – подпишись на наш Telegram
Как сообщал "Телеграф", рано утром 1 апреля у границы с Украиной в российском Белгороде вспыхнула нефтебаза. Позднее в сети появилось видео начала пожара в Белгороде.
Россияне уже начали массово покидать Белгород, из-за чего на заправках в городе образовались огромные очереди.
Напомним, вечером, 29 марта, в районе села Красный Октябрь Белгородской области произошел мощный взрыв. Как оказалось, взорвались склады с боеприпасами.
Позже выяснилось, что пожар случился из-за "человеческого фактора". В сети предполагают, что это могла быть неосторожность или даже небрежное курение рядом со снарядами.
- Дата публикации
-
- Категория
-