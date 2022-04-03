Укр

Российских призывников все же отправят в Украину? В сети появился документ

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
Читати українською
Автор
1248
Россияне ищут способы избежать службы Новость обновлена 03 апреля 2022, 16:08
Россияне ищут способы избежать службы

Путин отправляет на убой в Украину призывников

Несмотря на заявления российских властей про то, что призывников не будут задействовать в так называемой "спецоперации" в Украине, документы говорят об обратном.

В своем Telegram советник главы МВД Антон Геращенко выложил фото, по его информации, решение военного командования РФ о "направлении в район проведения операции призывников, подлежащих мобилизационным мероприятиям во время весенней призывной компании 2022 г.".

Надежный источник новостей о войне — подпишись на наш Telegram

"Призывников после минимальной подготовки будут использовать как пушечное мясо, вместо тех, кто уже стал 200-м или 300-м!", — отметил Геращенко.

Напомним, что во время войны против Украины в России начался весенний призыв: с 1 апреля по 15 июля 2022 года россиян от 18 до 27 лет призывают на срочную службу. Вот только далеко не все призывники хотят ехать в Украину и там погибать.

Напомним, что добровольцы также не спешат идти в армию — как сообщала разведка, на всю Калининградскую область желающих начать прохождение воинской службы высказало всего лишь 17 человек.

Теги:
#Украина #Война #Антон Геращенко
Российские войска
Украина
В Минобороны назвали ближайшую цель россиян на Донбассе
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Российские войска
В Минобороны назвали ближайшую цель россиян на Донбассе
Дата публикации
Категория
"Уголек" легко может задать оккупантам настоящего жару
Украинская снайперша об оккупантах: "Фашисты и те не были такими подлыми"
Дата публикации
Категория
Города похожи на картинки из фильмов ужасов: Арестович обратился к мировому сообществу
Города похожи на картинки из фильмов ужасов: Арестович обратился к мировому сообществу
Дата публикации
Категория
Разрушения городов и убийства мирных жителей Украина не простит
После зверств в Буче в Украине заговорили о создании собственного Моссада
Дата публикации
Категория
Главные новости Украины за 3 апреля
Война — день 39: Киевская область освобождена от оккупантов, но россия продолжает наносить ракетные удары