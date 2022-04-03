Российских призывников все же отправят в Украину? В сети появился документ

Путин отправляет на убой в Украину призывников

Несмотря на заявления российских властей про то, что призывников не будут задействовать в так называемой "спецоперации" в Украине, документы говорят об обратном.

В своем Telegram советник главы МВД Антон Геращенко выложил фото, по его информации, решение военного командования РФ о "направлении в район проведения операции призывников, подлежащих мобилизационным мероприятиям во время весенней призывной компании 2022 г.".

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"Призывников после минимальной подготовки будут использовать как пушечное мясо, вместо тех, кто уже стал 200-м или 300-м!", — отметил Геращенко.

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Напомним, что во время войны против Украины в России начался весенний призыв: с 1 апреля по 15 июля 2022 года россиян от 18 до 27 лет призывают на срочную службу. Вот только далеко не все призывники хотят ехать в Украину и там погибать.

Напомним, что добровольцы также не спешат идти в армию — как сообщала разведка, на всю Калининградскую область желающих начать прохождение воинской службы высказало всего лишь 17 человек.