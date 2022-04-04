Китай помогает россии обходить санкции и использовать украденные самолеты

Самолеты были угнаны у западных компаний.

россия использует для регулярных грузовых перевозок из Китая самолеты Boeing 757-200(F), которые были украдены у западных компаний.

Российская Aviastar-TU Airlines, занимающаяся грузовыми перевозками, в марте перерегистрировала 5 грузовых самолетов. До начала полномасштабного вторжения россии в Украину они были зарегистрированы на Бермудских островах, о чем свидетельствуют их бортовые номера.

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Об этом сообщает Украинская правда.

Регистрация на Бермудских островах имеют именно самолеты Boeing, которые россия и российские компании брали в лизинг в западных финансовых учреждениях.

После 24 февраля Евросоюз принял решение о полном запрете поставок и лизинга самолетов, вертолетов и другой авиационной техники в Россию. Лизингодатели потребовали возвращения уже предоставленных самолетов, однако Россия отказалась это сделать.

Самолеты, зарегистрированные на Бермудских островах

После официального отказа россии возвращать самолеты их законным владельцам, страну-террористку обвинили в краже бортов на сумму более 20 миллиардов долларов. В марте министр транспорта россии Виталий Савельев официально признал воровство.

"Мы оставили сразу весь парк. У нас в россии зарегистрировано и имеют сертификат пригодности 111 авиакомпаний. Запросов на возврат поступило больше, чем на 500 самолетов",– цинично сообщил российский чиновник.

14 марта Путин подписал указ, что фактически узаконил воровство иностранных самолетов. Так называемый "закон" позволил правительству страны-террористки регистрировать права на иностранные самолеты, находящиеся в лизинге российских компаний.

Так, в марте 5 ворованных самолетов были перерегистрированы с Бермудских островов в россии. Теперь на них нанесены российские бортовые номера вместо Бермудских.

россия перерегистрировала краденные у иностранных компаний самолеты

VQ-BCB стал RA-73356

VQ-BON стал RA-73355

VQ-BSX стал RA-73354

VQ-BBU стал RA-73351

VQ-BKK стал RA-73352

Данные публичных онлайн-радаров свидетельствуют, что все 5 краденных и перерегистрированных россией самолетов регулярно и беспрепятственно летают в Китай. В общей сложности таких перелетов с начала войны было совершено более 20.

Также некоторые из указанных самолетов несколько раз летали в Египет и Бахрейн.

Крупнейшие лизинговые компании уже начали подавать в суд в россию за кражу самолетов с целью возмещения миллиардного ущерба.

Отметим, что список антироссийских санкций, которые ЕС и США вводят на фоне войны россии против Украины, постоянно пополняется.

После массовых убийств, которые россия совершила в Буче и Ирпене, мировое сообщество заговорило о новых санкциях против россии. Борис Джонсон пообщал, то Британия усилит санкционное давление на россию и военную поддержку украинских защитников.