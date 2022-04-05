росТВ опозорилось с новым видео о своих военных

российские СМИ продолжают вводить в заблуждение население рф

В сети появилось видео, на котором россмедиа демонстрируют "работу" своих саперов. Вроде бы ничего необычного, однако, если рассмотреть кадры повнимательнее, можно заметить показательный абсурд и откровенную ложь, которым руководство россии продолжает забивать головы своего населения.

Надежный источник новостей о войне – подпишись на наш Telegram

Соответствующее видео в своем Telegram-канале во вторник, 5 апреля, обнародовал украинский депутат Антон Геращенко

При более "прицельном" рассмотрении кадров видеозаписи видно, что пока российские парни-саперы "работают", бесстрашный оператор, снимающий это чудо-действо, идет перед ними, даже не боясь подорваться на минах.

"Вроде бы ничего необычного. На РИА-новостях снова врут. Или его (оператора — ред.) не жалко (мне точно не жалко) или кто-то облажался с постановлением. Страна лжи и абсурда ", — говорится в тексте публикации Геращенко.

Как работают российские саперы

Ранее "Телеграф" сообщал, как пропагандистское российское издание с миллионной аудиторией открыто призвало к уничтожению Украины. Статья, автор которой призвал к проведению массовых репрессий украинского народа и проведению россиянами этнических чисток на территориях украинского государства, в воскресенье, 3 апреля, была обнародована на прокремлевском портале "РИА Новости".