Укр

Россиянин решил травить своих сограждан из-за войны в Украине и рассказал о хитром способе

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
Читати українською
Автор
1976
Любителям побаловаться вейпом в рф теперь придется быть осторожнее Новость обновлена 05 апреля 2022, 14:22
Любителям побаловаться вейпом в рф теперь придется быть осторожнее

Мужчина не разделяет взгляды кремлевских властей на происходящее в Украине

Уроженец Санкт-Петербурга Андрей Зыков решил бороться с поддерживающими путинский режим согражданами весьма интересным способом. Будучи работником китайской фабрики по производству жидкостей для вейпов и е-сигарет, он заявил, что якобы отправил в россию партию с отравленным товаром.

Об этом сообщает Telegram-канал "Труха Украина".

Как оказалось, россиянин Андрей Зыков, даже оставаясь гражданином рф, абсолютно не согласен с агрессией своей страны насчет Украины. Он всячески пытается сообщать правду о войне в украинском государстве, начатую кровавым диктатором владимиром путиным, и не скрывает своего отвращения ко многим землякам.

Даже в переписках с матерью он весьма резко высказывается, видимо понимая, что иначе доносить информацию попросту не получится.

В Китае Зыков работает в бизнесе по изготовлению жидкостей для электронных сигарет. И вот в какой-то из дней в чате с другими россиянами он заявил, что в рф ушла партия отравленного товара.

Разумеется, реакция российских пользователей сети является максимально негативной. При этом никто точно не знает — действительно ли имеется отравленная продукция, либо таким способом Андрей Зыков попытался навеять панику среди сограждан. В сети появилась информация, будто бы на россиянина уже начали жаловаться в китайские правоохранительные органы, но насколько это правда, пока неизвестно.

И пока отдельные россияне пытаются всячески противостоять режиму, многие другие наоборот — высказывают власти свою горячую поддержку. Так, к примеру, простые граждане рф предлагают "стереть Украины с лица земли" или "забрать ее под свое крылышко". Людей, которые бы открыто выступали против войны, в россии попросту нет.

Таким образом получается, что вопрос насчет того, виноваты ли простые россияне в полномасштабном вторжении рф в Украину, является уже по большей части риторическим. Тем более, что за мародерством и убийствами стоит не лично а путин, а десятки солдат и офицеров оккупационной власти.

Теги:
#Украина #Китай #яд #Россия #Война #Сигареты #Отрава
В россии не скрывают, что хотят тотально уничтожать украинцев
Политика
Что россия "должна сделать" с Украиной: 7 главных тезисов скандальной статьи и реакция украинцев
Дата публикации
Дата публикации
Категория
В россии не скрывают, что хотят тотально уничтожать украинцев
Что россия "должна сделать" с Украиной: 7 главных тезисов скандальной статьи и реакция украинцев
Дата публикации
Категория
ЕС пока продолжит покупать газ из рф
ЕС готовит энергетический удар по россии, но отказываться от нефти и газа пока не планирует - Bloomberg
Дата публикации
Категория
Владимир Зеленский
Переговоры с россией и планы Украины: ключевые тезисы из интервью Зеленского
Дата публикации
Категория
Российских дипломатов подозревают в шпионаже
Еще две европейские страны высылают десятки дипломатов рф
Дата публикации
Категория
Главные новости Украины за 5 апреля
Война — день 41: мир осуждает россию за резню в Буче, но оккупанты продолжают убивать украинцев