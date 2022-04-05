Россиянин решил травить своих сограждан из-за войны в Украине и рассказал о хитром способе

Мужчина не разделяет взгляды кремлевских властей на происходящее в Украине

Уроженец Санкт-Петербурга Андрей Зыков решил бороться с поддерживающими путинский режим согражданами весьма интересным способом. Будучи работником китайской фабрики по производству жидкостей для вейпов и е-сигарет, он заявил, что якобы отправил в россию партию с отравленным товаром.

Об этом сообщает Telegram-канал "Труха Украина".

Как оказалось, россиянин Андрей Зыков, даже оставаясь гражданином рф, абсолютно не согласен с агрессией своей страны насчет Украины. Он всячески пытается сообщать правду о войне в украинском государстве, начатую кровавым диктатором владимиром путиным, и не скрывает своего отвращения ко многим землякам.

Даже в переписках с матерью он весьма резко высказывается, видимо понимая, что иначе доносить информацию попросту не получится.

В Китае Зыков работает в бизнесе по изготовлению жидкостей для электронных сигарет. И вот в какой-то из дней в чате с другими россиянами он заявил, что в рф ушла партия отравленного товара.

Разумеется, реакция российских пользователей сети является максимально негативной. При этом никто точно не знает — действительно ли имеется отравленная продукция, либо таким способом Андрей Зыков попытался навеять панику среди сограждан. В сети появилась информация, будто бы на россиянина уже начали жаловаться в китайские правоохранительные органы, но насколько это правда, пока неизвестно.

И пока отдельные россияне пытаются всячески противостоять режиму, многие другие наоборот — высказывают власти свою горячую поддержку. Так, к примеру, простые граждане рф предлагают "стереть Украины с лица земли" или "забрать ее под свое крылышко". Людей, которые бы открыто выступали против войны, в россии попросту нет.

Таким образом получается, что вопрос насчет того, виноваты ли простые россияне в полномасштабном вторжении рф в Украину, является уже по большей части риторическим. Тем более, что за мародерством и убийствами стоит не лично а путин, а десятки солдат и офицеров оккупационной власти.